Juncker no espera avances sobre el "brexit" en su reunión con May

Bruselas, 20 feb (EFE).- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reconoció hoy que no espera avances sobre el "brexit" en su reunión de esta tarde con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, en un momento en el que el proceso de retirada británica del club comunitario permanece estancado.

Este martes desde Stuttgart (Alemania), Juncker ya aseguró que no esperaba "avances" en su encuentro de hoy con la "premier".

"Tengo un gran respeto por Theresa May, por su valor y su firmeza. Tendremos conversaciones amistosas mañana, pero no espero un avance", comentó el político luxemburgués en la ciudad germana, según recogió en Twitter la portavoz de la Comisión Mina Andreeva.

En una rueda de prensa hoy tras reunirse con el presidente de Eslovenia, Borut Pahor, una periodista afirmó, sin embargo, que "la impresión que se percibe desde Downing Street es que un avance está a la vuelta de la esquina sobre la salvaguarda irlandesa" y preguntó a Juncker si la "versión correcta" era la del presidente de la Comisión o la de Londres.

"La mía", respondió el político.

Juncker apareció ante la prensa con una tirita en su mejilla y explicó que se debía a una herida causada mientras se afeitaba.

"Lo quería decir para que no pensarais que había sido la señora May quien me había infligido la herida", bromeó el ex primer ministro del Gran Ducado.

Por su parte, el presidente esloveno dijo estar "muy preocupado" por el "brexit", manifestó su esperanza de que termine con un acuerdo y añadió que para su país solo será "aceptable" un remedio que también lo sea para la República de Irlanda.

"Agradezco la paciencia de Jean-Claude Juncker, agradezco la paciencia del (presidente del Consejo Europeo,) Donald Tusk en sus conversaciones con la primera ministra May y espero realmente que se pueda encontrar una solución para que no vayamos a la peor opción en nuestros horizontes", comentó.

Tras el rechazo de la Cámara de los Comunes al acuerdo de retirada alcanzado entre Londres y Bruselas, los diputados británicos pidieron renegociar la salvaguarda para evitar una frontera física en Irlanda incluida en ese pacto, revisión que rechaza la Unión Europea.

Sin embargo, con el objetivo de buscar una salida al proceso de retirada, los políticos británicos y comunitarios han mantenido nuevas reuniones durante las últimas semanas, incluida la de hoy entre May y Juncker. EFE