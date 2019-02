Javi Varas: "Tengo muchas ganas de ayudar al Huesca a lograr la permanencia"

Huesca 20 feb (EFE).- El nuevo portero de la Sociedad Deportiva Huesca, Javi Varas, ha declarado este miércoles en el acto de su presentación que llega al conjunto aragonés "con muchas ganas de ayudar al equipo para lograr el objetivo de la permanencia".

"Vengo a sumar con mucha ilusión. Desde el primer momento que me puse en contacto con el club no me lo pensé dos veces. Vengo durante tres meses a aportar mi experiencia y trabajo al equipo", ha explicado en su comparecencia antes los medios de comunicación.

Javi Varas sólo ha firmado hasta el final de la presente temporada y no se plantea más metas ni piensa en nada más que no sea ayudar al Huesca en el día a día.

"Me vuelvo a sentir futbolista que es lo que me gusta y no me marco más objetivos . Vengo tres meses a sumar y a salir adelante y con esa ilusión vengo a aportar mi experiencia en lo que pueda".

Javi Varas, que tiene 36 años, estaba en el paro, situación que se le ha hecho "larga y extraña" según ha explicado: "En quince años, no me ha había ocurrido nunca esto y me ha servido para pensar mejor las cosas y verlas de otra manera. Todo ha sido extraño porque te coge en una edad en la que te entran momentos de dudas pero tengo ilusión y más abierta la mente".

La clave para salir de la complicada situación deportiva que tiene el equipo oscense pasa, según el meta sevillano, por que toda la plantilla tenga claro el objetivo de que deben ir "de la mano" tanto desde dentro como fuera del club, así como hacer del campo propio un "fortín".

"Aún quedan siete partidos en casa y otros tantos fuera, por eso queda tiempo. Yo ya viví una situación similar en el Celta y al final nos salvamos. Aquí veo un vestuario sano y hay un buen ambiente", ha destacado el nuevo guardameta azulgrana.