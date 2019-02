Londres, 20 feb (EFE).- El grupo The 1975 y su "A Brief Inquiry Into Online Relationships" ganó este miércoles el Brit a mejor álbum británico en la gala de la 39 edición de los premios de la música británica.

El galardón fue entregado por el actor Jared Leto este miércoles en el 02 de Londres al grupo británico por su tercer trabajo.

El vocalista Matthew Healy fue el encargado de recoger el premio, que dedicó a "todo el mundo" tras declarar que ganarlo ha sido "algo loco".