Giménez: "Es de los partidos más importantes del año para la categoría"

La Coruña, 20 feb (EFE).- Dani Giménez, portero del Deportivo, ha afirmado que el encuentro del domingo con el Málaga es "de los más importantes del año" en LaLiga 1/2/3 porque en el césped estarán dos de los "cocos" de la categoría.

"Será un partido muy físico, el Málaga tiene gente muy vertical, fuerte en el mediocampo, con veteranía, y es uno de los partidos más importantes del año para la categoría por nombre, porque somos dos de los recién descendidos, los mayores presupuestos. Es un partido más de Segunda pero con dos cocos de la categoría", declaró en rueda de prensa.

El guardameta indicó que "con los equipos que compiten en tu 'misma liga' (la del ascenso) hay siempre más que tres puntos", si bien precisó que eso "tampoco debe condicionar demasiado" al Deportivo en La Rosaleda.

"Sabemos las cosas que al Málaga le pueden hacer daño y también nuestras virtudes. Puede que nos esperen, que intenten esperar nuestros errores y, a nuestro equipo, si le dejas crecer, es complicado luego pararlo. No creo que jugar en Málaga nos vaya a condicionar por nuestro estilo de juego y la mentalidad. Cada partido es una historia nueva", pronosticó.

Del Málaga conoce "bien" a Adrián González, con el que coincidió en el Rayo Vallecano y del que destacó su "llegada, buen golpeo y buen remate de cabeza".

Giménez reconoció que una victoria supondría dar "sin duda" un golpe encima de la mesa y "recuperar las buenas sensaciones" previas al partido con el Nàstic, colista de Segunda División, que sacó un empate en Riazor el pasado sábado.

"Desaprovechamos gran parte del tiempo en jugar demasiado horizontal y al final, cuando nos marcaron y quisimos dominar y ser verticales, nos desajustamos. Tenemos que saber que a veces la manera de ganar es ser ordenados. Cometimos errores que nos pudieron costar más caro", advirtió.

Al Deportivo le está costando más sacar adelante los encuentros con los de abajo que con los de la zona alta de la tabla.

"Puede ser cosa de mentalidad. No es relajación, pero cuando te ves superior y empiezas ganando puedes bajar un par de pistones y contra un rival exigente a lo mejor no lo harías. El salto que puede dar el Deportivo es esa mentalidad ganadora. Hay equipo que igual en mentalidad están un punto por encima y hay que igualarla", razonó.

Incidió en que "ser un equipo ganador no es ganar 3-0, es ser listo y sacar el máximo rendimiento a los partidos".

"A raíz del empate con el Nàstic nos veíamos tan superiores, no nos creíamos el 1-1 y perdimos el control. Son cosas que no pueden pasar. Tenemos que ser un equipo competitivo, ganador. Eso no es amarrar resultado, es ir por el segundo con cabeza y hubo contras que no pueden suceder", expuso.

Sostuvo que en Riazor "los rivales deben tener claro que el Dépor va a llevarse los tres puntos" y también valoró la posible incorporación del portugués Vítor Silva, que se entrena con el equipo desde este martes.

"Hay gente lesionada en perfiles muy similares y es un poco una vacuna ante lo que puede pasar. No sabemos cuál puede ser la evolución de las lesiones, esperemos que buena, y está bien tener un plan b. Él es majo, trabajador, bueno para el perfil del equipo, con experiencia y va a aportar al vestuario si se queda", advirtió el vigués, uno de los capitanes del equipo.