Duterte firma ley de acceso universal y gratuito a la salud en Filipinas

Manila, 20 feb (EFE).- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, firmó hoy la ley de acceso universal y gratuito a los servicios públicos de salud para todos los filipinos, una norma largamente esperada en un país con alta incidencia de la pobreza.

"La medida mejorará la asistencia sanitaria y las pensiones, lo que va a beneficiar a los más pobres y vulnerables", indicó el mandatario durante la ceremonia en el palacio presidencial en la que rubricó varias leyes recientemente aprobadas por el Congreso.

La nueva normativa que entra en vigor este año garantiza el "acceso equitativo" a unos servicios de "salud accesibles y de calidad" al inscribir automáticamente a todos los filipinos en el Programa Nacional de Seguros de la Salud, independientemente de que contribuyan al él o no, destacó Duterte.

De esa forma, los contribuyentes directos serán aquellos que tengan un trabajo regular y paguen la cuota correspondiente de la seguridad social con la retenciones salariales, como sucedía antes de esta ley.

La novedad es la inclusión como contribuyente indirecto no sólo a ancianos o discapacitados que no pueden trabajar, sino también a alrededor de 25 % de filipinos que viven en la pobreza o a aquellos que trabajan de manera irregular, que antes no tenían acceso gratuito a todos los servicios de la sanidad pública.

La ley otorgará a todos los filipinos de manera gratuita servicios de salud preventivos, curativos, de rehabilitación y paliativos, de diagnóstico, así como exámenes de laboratorio.

El presupuesto para el primer año de implementación de la ley es de 257.000 millones de pesos (4,9 millones de dólares o 4,3 millones de euros).