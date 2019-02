Diez frases de los exconsellers Borràs y Mundó en el Supremo

Madrid, 20 feb (EFE).- La exconsellera de Governació Meritxell Borràs ha quitado este miércoles en el Tribunal Supremo valor jurídico a la DUI, mientras el extitular de Justicia Carles Mundó ha alegado que siempre actuaron pensando que la convocatoria de un referéndum no era delito.

En una sesión maratoniana, Meritxell Borràs y Carles Mundó, dos exconsellers de Carles Puigdemont que no están en prisión preventiva y que afrontan una petición fiscal de siete años de cárcel por malversación y desobediencia, han comparecido en el Supremo para responder a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a las defensas.

Éstas son diez frases que resumen sus declaraciones:

Borràs:

- Sobre la DUI: "En una ley sería el preámbulo...un preámbulo no obliga a nada ni establece nada. En el Estatut, que Cataluña es una nación pasó del articulado al preámbulo, que es expresión política que no tiene consecuencias legales. En esa votación (la de la DUI) hubo lo mismo: una votación política que no tenía consecuencias jurídicas".

- Sobre el referéndum: "Lo entendí en el ámbito del conflicto político, con la voluntad de llegar siempre a un acuerdo con el Gobierno. Todas las acciones del Govern eran con la voluntad de poder llegar a un acuerdo con el Gobierno, teniendo en cuenta que había un mandato del Parlament con mayoría absoluta y había una realidad y una voluntad de poder solucionar un problema o una situación política a través de la política".

- Tras la suspensión del Constitucional: "No hicimos ninguna acción para llevar a cabo el referéndum. Yo tenía una disyuntiva de un mandato concreto del Parlament de Cataluña en el que se nos instaba a llevar a cabo el referéndum. Sabía también que en España el referéndum no es ningún delito".

- "El Govern tenía el convencimiento de poder realizar el referéndum de forma pacífica y tranquila".

- Sobre el decreto de convocatoria del referéndum: "Las firmas necesarias para un decreto son las del president y las del consejero o consejera de la materia (....) mi firma no era necesaria pero yo creo que la firma de todos era un gesto o un símbolo de decir que nosotros íbamos a responder a esa voluntad y del compromiso que teníamos como gobierno frente al mandato del Parlament".

- "No le quiero quitar valor al Tribunal Constitucional. No lo menosprecio ni mucho menos. Pero también es verdad que en los últimos años se había politizado".

- "En mi departamento no se utilizó ni un euro para el referéndum y sinceramente pienso que en ningún otro"

---

Mundó:

- Sobre el 1-O: "No solo creíamos que no era delito, sino que estábamos absolutamente convencidos de ello. Ese era un elemento relevante".

- "He atendido los requerimientos del Tribunal Constitucional" "Si era mi firma irrelevante para convocar el referéndum, imagino que lo sería también para desconvocar".

- "El referéndum no se financió con dinero público. No sé, ni me ocupaba de eso, ni tengo conocimiento de quien lo ha sufragado. Sí sé seguro que no se sufragó con dinero público".