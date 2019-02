Cabrera: "¿Europa? No pensamos más allá del Rayo"

Getafe , 20 feb .- Leandro Cabrera, central uruguayo del Getafe, evitó hablar de las posibilidades de jugar competición europea la próxima temporada y dijo que dentro del vestuario no piensan más allá del próximo partido frente al Rayo Vallecano.

El Getafe está realizando una de las mejores temporadas de su historia y, disputadas 24 jornadas, es quinto con 36 puntos, a solo uno del cuarto que marca la zona 'Champions', el Sevilla.

"Estamos haciendo un buen torneo, todavía queda mucho por jugar y no sabemos dónde vamos a terminar. El partido con el Rayo es muy complicado y no hay que pensar mucho más allá", dijo Cabrera, que dio su punto de vista sobre el conjunto vallecano.

"El Rayo es un rival que viene con urgencias, pero tiene una gran calidad y una buena plantilla. Tenemos que estar al cien por cien porque no hay que bajar el nivel de intensidad y el partido será muy largo", confesó Cabrera en conferencia de prensa.

"Todos los rivales tienen su identidad, característica y manera de hacer daño. Al final, uno no quiere perder la identidad propia. Esta semana no es parecida a lo que fue la semana pasada y estamos trabajando muy bien y esperamos que el resultado nos acompañe", manifestó.

Si el Getafe gana al Rayo y el Sevilla perdiese con el Barcelona el equipo azulón acabará la jornada entre los cuatro primeros de la clasificación.

"Cada partido que se gana es un premio. Hay equipos que por historia y presupuesto no están peleando por lo que hacemos nosotros momentáneamente y por eso tenemos que ganar y disfrutar. Todo lo que nos pasa es un premio, pero quedan muchas cosas que jugar. Siempre salimos a competir y seguiremos haciéndolo siempre. Competir para ganar es lo más bonito", señaló.

Leandro Cabrera está siendo uno de los futbolistas más utilizados esta temporada por José Bordalás. Ha disputado veintidós partidos oficiales y veinte como titular.

"Me estoy sintiendo muy bien. Entrar en este equipo se hace fácil porque entre quien entre el equipo rinde, compite y ha pasado en partidos que hemos inventado posiciones y la identidad sigue siendo la misma. Sé que si no me toca a mí, le tocará a otro y lo hará bien", concluyó.