Becarios de la ONU se manifiestan para reclamar prácticas remuneradas

Ginebra, 20 feb (EFE).- Alrededor de un centenar de becarios de Naciones Unidas en Ginebra se manifestaron hoy frente a la sede europea del organismo internacional para pedir prácticas remuneradas, como parte de una jornada internacional de protestas en diversas ciudades de todo el mundo.

Los manifestantes en la Plaza de las Naciones portaron pancartas con el lema "UNpaid is UNfair" ("no ser pagado es injusto") para denunciar que cerca del 80 % de ellos no reciben remuneración alguna durante su proceso de aprendizaje.

La protesta, con acciones paralelas en ciudades como Nueva York, Bangkok, Montreal, Bruselas o Copenhague, forma parte de la tercera huelga organizada por la Coalición Global de Becarios, que aglutina a asociaciones de jóvenes de todo el mundo con el fin de mejorar las condiciones de los trabajadores en prácticas.

En un comunicado de los manifestantes de Ginebra se señala que organismos como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) o la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) han comenzado a pagar pequeñas cantidades a algunos becarios, pero insuficiente para poder vivir de ellas.

En la protesta se leyeron los testimonios de muchos estudiantes, entre ellos españoles y latinoamericanos, que pese a tener un buen expediente académico se vieron obligados a renunciar a las prácticas en organismos internacionales al no poder permitirse varios meses sin ingresos.