Baltasar Garzón pide a líderes políticos que no valoren el juicio del procés

Madrid, 20 feb (EFE).- El exjuez Baltasar Garzón ha pedido este miércoles a los líderes políticos que participen en la campaña para las elecciones generales del 28 de abril que se abstengan de "hacer valoraciones" sobre el juicio del 'procés' y que no consideren "como actores políticos" a los doce acusados en el proceso.

En declaraciones a la prensa durante la celebración del Congreso Mundial del Derecho, Garzón ha apuntado que se puede "opinar sobre lo que está aconteciendo" en Cataluña, pero sin dejar de lado "las garantías y los derechos de los acusados" y con "la mesura de no interferir" ante el Tribunal Supremo.

"Lo que estamos viendo es el rito de la justicia, con todas las garantías, no hay que entrar ahora en si se está de acuerdo o no con el hecho", ha señalado Garzón, que ha advertido: "La sentencia se tiene que basar en pruebas; si no hay pruebas no hay delito, y si no hay delito pues habrá pasado un episodio que espero que tenga un final feliz".

El también cofundador de la plataforma Actúa ha explicado que "el Tribunal Supremo tenía una tradición de no solapar acontecimientos judiciales trascendentes con actos políticos o campañas", pero que el juicio a la cúpula del 'procés' "tenía un señalamiento" y comenzó sin que se supiera que iba a coincidir con la convocatoria electoral.

Y ha insistido en que, si bien "política y Derecho no tienen por qué ser contradictorios", hay que diferenciarlos y evitar que "se confundan" para que "permanezcan equidistantes" y den "confianza a los ciudadanos".

Garzón ha aprovechado para ensalzar al rey Felipe VI, que recibirá el Premio de la Paz y la Libertad del Congreso Mundial del Derecho, y a quien ha calificado como una figura "esencial en la consolidación del Derecho y de la democracia" en España.