"Un día más con vida" y "Buñuel", nominadas al Premio Quirino de animación

Madrid, 19 feb (EFE).- Las películas españolas "Un día más con vida", dirigida por Raúl de la Fuente y Damian Nenow, y "Buñuel en el laberinto de las tortugas", de Salvador Simó, están entre las cuatro nominadas al Premio Quirino de la Animación Iberoamericana a mejor largometraje.

Completan los candidatos la brasileña "Tito e os Pássaros", dirigida por Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar y André Catoto, y la colombiana "Virus Tropical", de Santiago Caicedo.

Es la principal categoría de las nueve que se premiarán en la segunda edición de estos galardones, que se celebrarán el 6 de abril, de nuevo en Santa Cruz de Tenerife, según anunció hoy el coordinador de los Premios Qurino, José Luis Farias, en un acto celebrado en la Casa de América de Madrid.

España, Brasil y Colombia son los países más nominados de esta edición, en la que al premio a mejor serie de animación optan "Irmão do Jorel -Seja Brócolis!", de Juliano Enrico (Brasil); "Petit", de Bernardita Ojeda Salas (Chile, Argentina y Colombia) y la segunda temporada de "Puerto Papel-La vida de los otros", de Álvaro Ceppi, (Chile, Brasil, Colombia y Argentina).

En la categoría de mejor obra de encargo de animación, los nominados son "La increíble historia del hombre que podía volar y no sabía cómo", de Manuel Rubio (España); "Lorenzo Live 2018 Intro", de Manuele Fior y Silly Walks Studio (España e Italia); "Partir de cero", de Carlos Salgado (España), y "A Queda", de Paulo Garcia (Brasil).

En la de cortometraje compiten, los españoles "La noria", de Carlos Baena, y "Soy una tumba" (coproducción con Francia), de Khris Cembe, y "Guaxuma", de Nata Normande (Brasil y Francia).

Y en la de corto de escuela de animación iberoamericana, "Patchwork", de María Manero Muro (Universidad Politécnica de Valencia), "O Chapéu", de Alexandra Allen (Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Portugal), "Reverie", de Philip Piaget (The Animation Workshop -VIA University College, México y Dinamarca).

Al Quirino al mejor desarrollo visual están nominadas "Agouro" (Portugal y Francia), "La casa lobo" (Chile) y "La noria" (España), mientras que al mejor diseño de animación son "Lino-Uma Aventura de Sete Vidas" (Brasil), "La noria" y "Puerto Papel 2ª temporada - La vida de los otros".

La cinta española "Black is Beltza", de Fermín Muguruza; la luso-francesa "Entre sombras", de Mónica Santos, y la colombiana "Virus Tropical", de Santiago Caicedo, son las candidatas a mejor diseño de sonido y música original, y al de mejor obra innovadora las españolas "Bring You Home", de Marc y Xavi Terris, y "Mibots Playroom", de Nathalie Martínez, y la argentina "Belisario - El pequeño gran héroe del cosmos", de Hernán Moyano.

Una selección que refleja "la proyección internacional de la animación iberoamericana", según señaló el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo, Alberto Bernabé Teja.

Y en cuanto al jurado de los premios, Farias anunció que estará formado por el director y guionista brasileño Alê Abreu; la directora de arte de personajes de Pixar, la estadounidense Deanna Marsigliese; el productor español Gustavo Ferrada; la productora alemana, Barbie Heusinger, de Sola Media, y la francesa Marie-Laurence Turpin, de Xilam Animation.

Unos premios que se entregarán el día 6 y que serán el cierre de dos días de reuniones en la que también se celebrará el Foro de coproducción y negocio, que espera superar en esta edición los 300 participantes de 20 países que tuvo el año pasado.