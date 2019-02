Turull: Se intentó hasta el último minuto que el referéndum fuera pactado

Madrid, 19 feb (EFE).- El exconseller de Presidencia Jordi Turull ha afirmado hoy en el juicio del "procés" que el Govern de Carles Puigdemont intentó "hasta el último minuto" que el referéndum del 1-O, declarado ilegal, "fuera pactado" con el Ejecutivo central.

El que fuera uno de los hombres fuertes del anterior Govern ha explicado hoy ante el Tribunal Supremo que la intención del anterior Gobierno de la Generalitat siempre fue la de organizar un "referéndum pactado con el Estado", aún cuando Puigdemont dijo la famosa frase de "referéndum o referéndum".

Turull, que se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de cárcel por rebelión agravada con malversación, ha relatado una reunión que mantuvieron en junio de 2016 varios miembros del anterior Govern, entre ellos su presidente Carles Puigdemont, el su vicepresidente Oriol Junqueras, el conseller Raül Romeva, el expresident Artur Mas y él mismo.

Según su versión, el Govern contemplaba "dos soluciones": o "elecciones" o "vamos a ver qué hacemos".

Turull, que ha accedido a contestar a la Fiscalía y en castellano, ha dicho que "se apostó por el referéndum" pero no por la "vía unilateral" porque el objetivo del Pacto Nacional para el Referéndum era "buscar un acuerdo con el Estado".

Además, como hiciese la semana pasada Oriol Junqueras, Turull se ha desmarcado del documento Enfocats y de la agenda Moleskine - incautada al número dos del exvicepresident, Josep María Jové- documentos que detallaban supuestamente la hoja de ruta unilateral a la independencia.

"Yo ese documento no le he visto", ha afirmado Turull en relación a Enfocats, al igual que ha negado conocer la agenda Moleskine de Jové, que contenía anotaciones manuscritas sobre reuniones en 2015 y 2016 entre miembros del Govern y relevantes líderes independentistas en las que se discutió sobre la independencia de Cataluña: "La agenda que lleva la gente no la conozco".

Turull ha asegurado que nunca se buscó aumentar la conflictividad en las calles para conseguir la independencia pues "si algo ha hecho el Govern y el Parlament es buscar de manera insistente -lo está haciendo ahora también, ha precisado- el diálogo, el acuerdo, la negociación. Lo ha hecho siempre hasta el último minuto de la aplicación del 155".

"La estrategia que se llevó", ha apuntado, es la de sentarse a hablar porque en Cataluña "la palabra resignación no existe en el diccionario político".