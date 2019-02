Turull al fiscal: "Llevo un año en prisión por un auto del TC"

Madrid, 19 feb (EFE).- El exconseller de Presidencia de la Generalitat Jordi Turull ha asegurado que por un auto del Tribunal Constitucional que no merece reproche penal lleva un año en la cárcel, cuando el Gobierno de España incumple cada día lo que dicta el tribunal de garantías y "aquí no pasa nada".

Turull se ha referido así en la cuarta sesión del juicio del "procés" que se celebra en el Tribunal Supremo, acusado de un delito de rebelión por el que se enfrenta a 16 años de prisión.

En su interrogatorio, ha cargado contra el Gobierno por decir que cumple la Constitución "cuando él, de forma reiterada, incumple todas las sentencias del TC", lo que ocurre es que "ponerte el traje de constitucionalista penalmente es un chollo y si vas de independentista por un auto del TC, no por una resolución fundamentada, llevo un año en la cárcel".

"¿Cómo puede ser que los que nos denuncian ante TC incumplen cada día al TC (hasta 25 veces ha dicho) y aquí no pasa nada? Yo por un auto que no merece reproche penal llevo un año en la cárcel y luego se nos dice que no estamos perseguidos por nuestras ideas", ha denunciado.

Preguntado por el fiscal que por qué no paralizó el referéndum cuando fue advertido por el Constitucional, ha explicado que lo que se hizo fue un "ejercido de ponderación" puesto que "un político tiene que ponderarlo todo" y eso incluye "todas las leyes".

"Que el Govern se debe por ley al Parlament, que el Congreso despenalizó la convocatoria de referéndums, que votar nunca puede ser un ilícito en una democracia y nuestro compromiso con los ciudadanos de Cataluña. Nosotros, ponderándolo todo, es de la manera que fuimos actuando", ha subrayado.