Tebas: "España tiene ansias de organizar un torneo muy grande"

Montevideo, 19 feb (EFE).- El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo este martes a Efe en Montevideo que España "tiene ansias de organizar un torneo muy grande", pero que hablar de un Mundial junto a Portugal y Marruecos en 2030 aún "es prematuro".

Para Tebas, dicha posibilidad está "más en inicios" que la candidatura que se está preparando entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, aunque aseguró que España "tiene ganas" de ser parte organizadora del torneo y "convocar a todo el mundo".

Tebas, quien se encuentra en Uruguay para participar en la Cumbre del Deporte que se lleva a cabo esta semana en el departamento de Maldonado (sureste), aseguró que "siempre hay un vínculo" de España con América del Sur que no es solo cultural sino también futbolístico, lo que hace que los jugadores sudamericanos "se integren mucho mejor".

"Si nosotros sumamos todos los jugadores extranjeros que tenemos de Sudamérica en la competición (española) es un diferencial", destacó.

También resaltó la "pasión" del público sudamericano "en la forma de sentir" y vivir el fútbol, tanto en la familia como en el trabajo.

"Es un fútbol muy pasional, es una característica que marca este fútbol", aseveró Tebas.

Respecto a la Liga española, Tebas dijo que es un torneo "especial" porque tiene "a los mejores clubes y jugadores del mundo".

Asimismo, aseguró que cuando un torneo tiene importancia económica, "la mejor forma de organizarse es que los propios clubes, a través de sus ligas, autogestionen esa importancia económica y definan cómo tiene que ser el crecimiento de la competición".

El dirigente remarcó que aunque la marca LaLiga se encuentra en otras partes del mundo, en todos los países "la competencia nacional tiene que ser la primera".

Tebas explicó también que se colabora con la liga de China, que en unos cinco años será "el quinto o sexto fútbol del mundo", y, por lo tanto, competencia para la primera división española, que deberá trabajar para estar por encima en el resto del mundo, pero no en el país asiático.

"No queremos nunca superar (a las ligas locales) porque no es nuestro objetivo, además es imposible porque el fútbol tiene un componente nacional, un sentimiento nacional de tu equipo de niño. Tu equipo que lo has visto, que has sufrido con tu familia, en tu entorno, en tu colegio", apostilló.

Respecto a los equipos españoles, que conquistaron las últimas cinco Ligas de Campeones y cuatro de las últimas cinco Ligas Europa de la UEFA, Tebas subrayó que están viviendo "una época dorada" y uno de los motivos es que el trabajo que se hace desde el fútbol base "es muy importante".