Shiffrin suma y sigue, Zenhäusern repite y Hirscher gana la Copa de eslalon

Madrid, 19 feb (EFE).- La estadounidense Mikaela Shiffrin mantuvo su racha y, tras salir como gran triunfadora de los Mundiales de Are (Suecia), ganó este martes el paralelo de la Copa del Mundo de esquí alpino de Estocolmo, en el que se impuso el suizo Ramon Zenhäusern y en el que, a pesar de quedar eliminado en cuartos, el austriaco Marcel Hirscher se aseguró matemáticamente el título de eslalon.

Shiffrin, que a los 23 años lo ha ganado todo, sigue insaciable. Y, dos días después de clausurarse los Mundiales, reforzó liderato con su triunfo número 57 en la Copa del Mundo, el decimocuarto del curso, tras derrotar en la final a la alemana Christina Geiger. Zenhäusern, de 26, verdugo de Hirscher, repitió el éxito del año pasado en esta prueba y logró su segundo triunfo en la competición de la regularidad, que se reanudó este martes en la capital sueca, donde superó en la ronda decisiva al sueco Andre Myhrer, campeón olímpico de eslalon el año pasado en PyeongChang (Corea del Sur).

Hirscher, de 29, gran dominador del deporte rey invernal durante las últimas temporadas -en las que ganó las últimas siete ediciones de la Copa del Mundo- y que en Are capturó oro en eslalon y plata en gigante; superó al francés Victor Muffat-Jeandet en octavos, ronda en la quedó eliminado el noruego Henrik Kristoffersen, al que apeó a las primeras de cambio su compatriota Sebastian Foss-Solevaag.

Al superar esa ronda, Hirscher -que cayó en la siguiente ante el ganador de la prueba- se aseguró de forma matemática su sexta Copa del Mundo de eslalon, a falta de las dos pruebas de esa disciplina que quedan en el calendario: las de Kranjska Gora (Eslovenia) y Soldeu (Andorra). Pero un fallo en la primera manga de cuartos -al enganchar uno de sus bastones con una bandera- evitó que, al igual que Shiffrin, el líder destacado del certamen mantuviese su racha triunfal en Estocolmo.

Shiffrin eliminó sucesivamente a la noruega Ragnhild Mowinckel, a la austriaca Katharina Truppe y a -por una centésima- a la sueca Anna Swenn-Larsson (que la había secundado en el eslalon de Are), antes de vencer en la final a Geiger. Que había echado a la austriaca Bernadette Schild, a la eslovaca Petra Vlhova y -en la semifinal- a la sueca Frida Hansdotter, campeona olímpica de eslalon. Que perdió el tercer puesto ante su paisana Swenn-Larsson.

Después de eliminar al rey, Zenhäusern derrotó en semifinales a su compatriota Daniel Yule, que había dejado previamente en el camino al galo Alexis Pinturault y que perdería el tercer puesto en favor del austriaco Marco Schwarz, bronce en el eslalon mundialista del pasado domingo. 'Blacky' había hincado previamente la rodilla, en semifinales, ante el veterano Myhrer, de 36 años.

Zenhäusern, que mide dos metros y calza un 48 -lo que le obliga a competir con unas botas de esquí especialmente adaptadas- comenzó a destacar hace cuatro años, al ganar en Sierra Nevada el oro de la Universiada de Granada 2015.

Desde entonces, su progresión no ha tenido freno y este año parece haberse empeñado en calcar sus logros del curso pasado: en los Mundiales de Are acaba de repetir la plata en el eslalon y el oro en la prueba por equipos que había capturado la pasada campaña en los Juegos Olímpicos de PyeongChang. No contento con ello, su segunda victoria en la Copa del Mundo se produjo en el mismo escenario y en idéntica prueba en la que festejó triunfo en 2018.