Sarai Gascón: "Este año el objetivo es el Mundial"

Madrid, 19 feb (EFE).- La nadadora española paralímpica Sarai Gascón afirmó que le gustaría hacer un buen papel en el Mundial de su disciplina si bien no ocultó que parte de su mente la ocupan ya los Juegos de Tokio 2020.

"Sí, miramos los Juegos de reojo. Este año el objetivo es el Mundial pero es como una toma de contacto para los Juegos, que son el objetivo principal", comentó a EFE antes de recoger el galardón a la mejor deportista paralímpica en los Premios Admiral.

"Yo pocas veces me he ido satisfecha. Como deportista siempre he querido más y más. Este año me gustaría subirme al podio y hacer una buena marca porque a veces subirse al podio no acredita estar bien para el año siguiente", explicó acerca de con qué se daría por satisfecha.

A la hora de hacer balance del 2018, apuntó: "Estoy muy contenta con mis resultados. Hasta el momento me han acompañado en función de los entrenamientos también, ya que entrenamos muy duro. Es un reconocimiento muy bonito a la figura del deportista y en mi caso a la del paralímpico ya que muchas veces no se nos valora igual. Estoy muy contenta".

"La natación es uno de los deportes que más destaca en el ámbito paralímpico, estamos en lo más alto del podio casi todos los que participamos. Espero que así siga siendo porque hay muchos deportistas promesas que ahora están destacando", declaró en relación a su deporte.