Romeva cree "delirante" la malversación si sus actuaciones fueron lícitas

Madrid, 19 feb (EFE).- El exconseller de Exteriores Raül Romeva ha considerado "delirante" que se le acuse de malversar fondos públicos, teniendo en cuenta que todos los gastos de su Departamento "tienen que ver con actuaciones lícitas".

En respuesta a su abogado, Romeva, a quien la Fiscalía acusa de malversar fondos públicos por los gastos de las oficinas diplomáticas de la Generalitat en el extranjero y los observadores internacionales del 1-O, ha afirmado que "todavía" no ha visto "ni una sola acción" llevada a cabo por su Departamento que pueda constituir delito.

Según Romeva, la mayoría de los gastos por los que se le acusa de malversación "tienen que ver con conferencias, participación en debates, ponencias...".

"¿Cómo puede ser ilícito hacer una conferencia en el Parlamento Europeo? Y menos ilícito penal", ha apuntado el exconseller y diputado de ERC, que ha señalado que no tiene "nada que esconder".

Romeva ha detallado, además, que las conferencias que su Departamento pagó "hablaban de libertades, de derechos y de cómo frenar el auge de la extrema derecha en Europa", por lo que le "sorprende" ser acusado de malversación por esos hechos en un juicio que tiene entre sus acusaciones a quienes "amenazan" los valores europeos de libertad e igualdad.

"Me dirijo a los demócratas, no a los independentistas, es delirante", ha protestado Romeva, que cree que la acusación de malversación "no tiene lógica ni sentido alguno. Lo rechazo de plano", ha agregado.