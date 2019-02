Polémica en Grecia por filtración de presiones de un viceministro

Atenas, 19 feb (EFE).- El viceministro de Sanidad griego, Pavlos Polakis, filtró este martes una conversación telefónica en la que presionó al gobernador del Banco de Grecia, Yannis Sturnaras, para que investigue las deudas morosas de la oposición, algo que ha generado mucha polémica.

En la discusión filtrada por Polakis, este parece agradecer a Sturnaras que investigase los dos préstamos que Attica Bank le otorgó, y que habían generado dudas y polémica entre la oposición el pasado fin de semana.

Sin embargo, Polakis pidió después a Sturnaras con insistencia que demuestre la misma sensibilidad con las deudas morosas del principal partido de la oposición, la conservadora Nueva Democracia, y del socialdemócrata Pasok, que acumularon entre los años 2000 y 2011 deudas por valor de 370 millones de euros y que son incapaces de devolver.

"Si no abres la investigación en tres días vendré a tu oficina y no me marcharé hasta que decidas a abrirla", amenazó Polakis a Sturnaras.

La conversación tuvo lugar poco después de que el Banco de Grecia confirmara que, según su análisis, los préstamos otorgados a Polakis no contravienen las reglas bancarias.

"La filtración, por parte de un ministro, de extractos de una grabación de una conversación telefónica privada a un medio afín a él es un acto sin precedentes en países europeos", destacó Sturnaras en un comunicado y pidió la intervención de la Justicia al respecto.

Sturnaras instó asimismo al primer ministro griego, Alexis Tsipras, y al Gobierno a proteger "la independencia del Banco de Grecia, garantizada por el derecho griego y europeo".

"El Gobierno ha demostrado en los últimos cuatro años que respeta completamente la legislación relativa a la independencia del Banco de Grecia, incluso cuando su gobernador criticó temas cruciales de su política económica", reaccionó la oficina del primer ministro en un comunicado.

Desde que Syriza llegó al Gobierno en 2015 Sturnaras se ha sumado varias veces a las críticas de la oposición sobre sus decisiones políticas y financieras, algo que la oficina de Tsipras destacó al pedir que "todos deben respetar la independencia y neutralidad del banco central".

Por su parte, Polakis negó haber grabado la discusión telefónica con Sturnaras, pero admitió que sí filtró su contenido a los medios.

La filtración provocó además la reacción de los partidos de la oposición, que denunciaron un intento de chantaje al gobernador del Banco de Grecia por parte del Gobierno.