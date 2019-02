Pjanic: "Necesitamos mucha paciencia"

Madrid, 19 feb (EFE).- Miralem Pjanic, centrocampista del Juventus, insistió este martes en la "paciencia" en el juego de su equipo como un aspecto clave en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, porque el conjunto rojiblanco "defiende muy bien".

"Lo importante es que logremos desplegar nuestro juego y ser pacientes. Necesitamos mucha paciencia mañana porque es un equipo que defiende muy bien", explicó en la víspera del encuentro en la rueda de prensa oficial en el escenario del choque, en la que destacó al Atlético como equipo por encima de las individualidades.

"Griezmann y Oblak son jugadores muy potentes, pero el Atlético ha demostrado en los últimos años que es el equipo el que marca la diferencia. Todos juntos. Es un equipo difícil, que tiene unas individualidades muy importantes. Oblak y Griezmann son jugadores de un nivel muy alto, pero hay otros que también lo han demostrado. Hay que tener mucho cuidado. Es un partido muy importante", dijo.

"Tenemos que conseguir un buen resultado en la ida para ayudarnos a pasar la eliminatoria", añadió Pjanic, que consideró que Jan Oblak "es uno de los tres mejores porteros del mundo" y que también destacó al medio centro Rodrigo Hernández: "Es muy bueno. Me gusta ese tipo de jugador. Lo he visto un par de ocasiones y me hace pensar un poco en Busquets. Está haciendo una muy buena temporada".

La final de la Liga de Campeones será en el Wanda Metropolitano. "Empieza un ciclo muy importante para nosotros. Queremos volver aquí y jugar la final. Empezamos a partir de mañana con un buen partido e intentaremos sacar ventaja", explicó Pjanic, que también habló de su compañero Cristiano Ronaldo, "muy motivado en esta competición".

"Cristiano siempre ha estado presente y siempre ha sido determinante en la Liga de Campeones. Es un jugador muy importante. Lo ha demostrado este año. Y en lo que se refiere a las faltas, si está cerca la lanzaré yo y si está más lejos lo hará él", declaró.