Matteo Garrone y Luca Guadagnino, favoritos en los premios del cine italiano

Roma, 19 feb (EFE).- "Dogman", de Matteo Garrone, y "Call me by your name", de Luca Guadagnino, son las favoritas para los Premios David de Donatello de la Academia de Cine italiana, según las nominaciones anunciadas hoy, que incluyen a "Roma", de Alfonso Cuarón, en la categoría de mejor filme extranjero.

Por el galardón al mejor filme de esta 64 edición de los premios, competirán "Dogman"; "Call me by your name"; "Lazzaro Felice", de Alice Rohrwacher; "Sulla mia pelle", de Alessio Cremonini, y "Euforia", de Valeria Golino.

Garrone parte como favorito y optará a quince premios con esta historia de perros, droga y criminalidad con la que compitió en Cannes, donde se llevó los galardones de mejor dirección y mejor actor, para Marcello Fonte.

Le sigue Mario Martone con su "Capri Revolution", sobre una comuna en una isla italiana en plena I Guerra Mundial, y que aspira a un total de trece estatuillas.

Por detrás se sitúan Luca Guadagnino con su adaptación de "Call me by your name", y Paolo Sorrentino por su díptico sobre el polémico ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, "Loro".

Entre las cintas que podrán alzarse como mejor filme extranjero están "Roma" de Alfonso Cuarón, "Cold War" de Pawel Pawlikowski, "Bohemian Rhapsody" de Dexter Fletcher y Bryan Singer, "Three billboards outside Ebbing, Misoury" de Martin McDonagh y "Phantom Thread" de Paul Thomas Anderson.

La Academia del Cine italiana también premiará al mejor documental, entre los que figura "Santiago, Italia", obra de Nanni Moretti sobre los asilados en la embajada italiana en Chile tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet en septiembre de 1973.