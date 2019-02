Instan al Gobierno a garantizar el voto secreto de los ciegos en municipales

Vélez-Málaga , 19 feb .- El PSOE ha registrado hoy una moción para que el pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga inste al Gobierno central a garantizar el derecho de sufragio secreto de las personas ciegas o con discapacidad visual grave en las elecciones municipales.

Sara Rubio, miembro de la Asociación Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en Vélez-Málaga, ha explicado en rueda de prensa que, tras las modificaciones introducidas en el 2007 en la ley electoral, los discapacitados visuales pueden votar de forma independiente y secreta en comicios estatales, autonómicos y europeos.

Rubio ha señalado que el Real Decreto 1612/2007, por el que se reguló el procedimiento de voto accesible para las personas con discapacidad visual, establecía en su disposición adicional única que el Gobierno evaluaría la aplicación de estas medidas y estudiaría las necesarias adaptaciones para las elecciones locales.

A partir de 2008, estos discapacitados tienen a su disposición equipos de voto accesible con los sobres en braille para votar en secreto, pero en los comicios municipales no existen papeletas en este sistema de lectura.

Rubio ha manifestado que ya han pasado más de once años desde la aprobación del real decreto y no entiende cómo no se ha previsto aún una alternativa para las elecciones municipales.

?Este año se cumple el 40 aniversario de las primeras elecciones en los ayuntamientos y esta efeméride queda empañada porque no se nos garantiza el derecho de sufragio secreto?, ha añadido.

La asociada de la ONCE ha afirmado que de aquí a finales de mayo no hay tiempo para aprobar las disposiciones necesarias, pero ha confiado en que al menos este año, ?en el 40 cumpleaños de las primeras elecciones locales, haya un compromiso firme y serio?.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Cynthia García, ha pedido el apoyo del resto de grupos municipales para aprobar esta moción que pretende ?mejorar la vida de las personas ciegas y que se instale un voto cien por cien accesible?.