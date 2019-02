Huertas: "Hubo errores para ambos lados y el resultado no hubiese cambiado"

Vitoria, 19 feb (EFE).- El jugador del Kirolbet Baskonia Marcelinho Huertas valoró, tras la polémica final de la Copa del Rey entre el Barça Lassa y el Real Madrid -que se llevó el conjunto culé- que "hubo errores para ambos lados y el resultado no hubiese cambiado".

El paulista no ocultó su análisis sobre las últimas decisiones arbitrales y las reacciones posteriores y consideró que "a todo el mundo le gusta quejarse de los árbitros, incluso a equipos que no suelen tener este tipo de problemas", pero apuntó que a los jugadores no les toca discutir, puesto que su papel es jugar.

"Hubo errores claros que se han reconocido y los equipos implicados tendrán mucho que quejarse", manifestó este martes en rueda prensa y admitió que "cuando estás dentro del campo es complicado preocuparse solo en jugar" porque a veces creen que las decisiones arbitrales pueden influir en los resultados.

Huertas señaló que "los árbitros están ahí para algo, hay que respetarles y saber que ellos también se pueden equivocar", a pesar de que reconoció que "es difícil de digerir sobre todo cuando tu equipo es el perjudicado", pero aconsejó que los jugadores se centren en lo suyo.

"Nosotros cometemos errores y los árbitros no nos lo recriminan, así que tenemos que entender que ellos tienen que tomar una decisión en una fracción de segundo y es complicado", relató.

Sobre el papel del Baskonia, que perdió en semifinales ante el Divina Seguros Joventut, el base azulgrana agradeció que "por suerte en el deporte siempre hay otro reto enseguida" y afirmó que "hay olvidar lo que ha pasado cuanto antes, lo bueno y lo malo".

"Hemos digerido la derrota, solo ha ganado uno y hay que pasar de página y pensar en el partido del jueves", opinó el director de juego baskonista que visitará este jueves a su exequipo, el FC Barcelona, en una jornada importante de Euroliga.

Marcelinho no le dio importancia a la victoria de los catalanes en la Copa del Rey e indicó que si hubiese perdido no habría cambiado nada porque "el Barcelona está acostumbrado a tener la presión de tener que ganar cada partido".

El brasileño espera que los blaugranas se preparen "igualmente" para este partido porque "es otra competición y se juegan mucho" ya que si gana el Baskonia, los vascos se colocarán a una victoria de los barcelonistas y apretarían esa zona de la tabla.

Aceptó que los bases Kevin Pangos y Thomas Heurtel están "en buen momento de forma", pero incidió en que "el Barça es mucho más con jugadores que están a un altísimo nivel como Adam Hanga, Pau Ribas, los jugadores grandes".

"Ojalá podamos llegar con más energía que ellos y que estos tres partidos les haya provocado desgaste físico", deseó el sudamericano, que recordó que para ellos "también es un partido importante".

Respecto a la ventana FIBA del próximo fin de semana, Huertas lamentó no poder estar con su selección por la falta de acuerdo entre la Euroliga y la Fiba y opinó que "muchos jugadores y selecciones se ven perjudicadas".

Argumentó que es su trabajo y tienen que responder a lo que toca, aunque insistió en que "es una situación complicada para todos, clubes, jugadores y federaciones que presionan a jugadores para que participen como en Turquía y en Rusia".