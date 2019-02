Emilio Lledó: La política está en general en manos de ignorantes

Madrid, 19 feb (EFE).- El filósofo y académico Emilio Lledó ha asegurado este martes que, salvo "discretas excepciones", la política está en manos de ignorantes "y lo peor es un ignorante con poder" porque "destroza" no solo a sí mismo sino todo lo que "tiene a mano".

Lledó ha asistido en Madrid a la presentación del libro "Palabras en el tiempo", un diccionario filosófico que recoge su pensamiento y que ha escrito Cipriano Játiva, filósofo discípulo suyo, una obra con la que se ha descubierto a sí mismo, según ha confesado.

Un libro editado por la Fundación Juan Lara en colaboración con el Centro de Estudios Andaluces y que ofrece una selección de palabras, autores y conceptos claves de los escritos de Emilio Lledó (Sevilla, 1927) considerado uno de los grandes pensadores contemporáneos en lengua española.

Los términos que incluye el diccionario figuran en torno a los temas "recurrentes" de Lledó: la importancia del lenguaje o de la historia, la lectura o interpretación de los autores del pasado, la necesidad de la memoria individual y colectiva y el valor de la idea moral, de la educación, la crítica y la cultura.

El filósofo, que ha destacado la necesidad de que el político sea "decente", ha defendido también la amistad en lo que significa de diálogo y ha recordado cómo vivió en Alemania la caída del muro de Berlín y la unión de los alemanes: "No entiendo las separaciones, me parecen monstruosas", ha dicho.

Por eso ha destacado también la necesidad de la igualdad de los ciudadanos ante la educación, que, en su opinión, nunca puede ser "diversificada o rajada" en distintos intereses en base al dinero o la economía.

"Hay que luchar por la enseñanza pública", ha recalcado Lledó, que ha destacado que quiere ser optimista sobre la situación actual de la sociedad española "con un poco de melancolía saludable".

Lledó, filósofo y filólogo, es "un maestro de la palabra" en su sentido más amplio de la palabra, ha explicado Cipriano Játiva, que ha recalcado que su amor por el lenguaje es el mensaje más profundo de su pensamiento.

"Nacemos en el lenguaje y hablar en tal o cual idioma es una casualidad", ha indicado Lledó, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades y Premio Nacional de las Letras, entre otros galardones.

Porque lo importante "no es la lengua materna, sino la lengua matriz, lo que haces con ese lenguaje", ha recalcado el filósofo, al que le llama la atención "la obsesión por hablar de la libertad de expresión, que no tiene la menor importancia si no hay libertad de pensamiento.

"Si solo dicen majaderías, ¿para qué sirve la libertad de expresión?", se ha preguntado Emilio Lledó.

"Aire semántico" es la primera de las entradas de este diccionario sobre el pensamiento de Lledó, al que siguen otras como "Amistad", "Amor", "Aristóteles, para acabar con "Utopía", "Verdad" y "Yo".

Términos que, asegura el autor del diccionario, el también filósofo Cipriano Játiva (Albacete, 1959), "intentan ser sugerencias para un diálogo, el de Emilio Lledó con sus lectores, sus oyentes, sus alumnos" pero también con los clásicos.

Una introducción general al pensamiento de este filósofo a través de una "visión panorámica" sobre su obra, según Játiva, que ha destacado que "la filosofía es diálogo, conversación con el otro, y el diálogo se fundamente en la escucha". "Y nunca mejor que ahora al hablar de tender puentes es una metáfora de hacia dónde debe ir una sociedad".