Doornekamp: "Hay que ajustar lo que estamos haciendo mal"

Valencia, 19 feb (EFE).- Aaron Doornekamp, ala-pívot del Valencia Basket, aseguró que han de utilizar estas dos semanas de entrenamientos sin partidos para mejorar los aspectos en los que han fallado en las últimas semanas como hicieron en el último parón de la ACB.

"Tenemos que usar estas dos semanas para tener buenos entrenamientos, ajustar lo que estamos haciendo mal y mejorar. Debemos volver como lo hicimos tras el anterior parón", explicó en declaraciones facilitadas por el club.

"Tenemos la suerte de sólo perder a dos jugadores con la selección, tenemos a muchos aquí, y durante el año no tenemos mucho tiempo ese tipo de cosas al jugar entre semana. Ahora podemos mejorar, podemos trabajar también individualmente, así que las ventanas nos pueden servir", añadió.

Doornekamp resaltó el hecho de haber conseguido el factor pista en todas las eliminatorias de la Eurocopa.

"Cuantos más partidos en casa con nuestros aficionados, mejor, estamos encantados con esta posibilidad, pero al final estoy partidos habrá que ganarlos, los otros equipos no van a venir aquí pensando que no pueden ganar", señaló.

"Preferimos jugarlos aquí, pero todavía quedan muchos equipos buenos contra los que jugar, empezando por Rytas Vilnius que están jugando bien y acaban de ganar la Copa de Lituania ganando al Zalgiris. Está bien, pero si no lo ganas no significa tanto", recordó.

El jugador canadiense dijo que "poco a poco" se han "ido adaptando a los roles, cada uno sabe qué hacer, y esto también me ha pasado a mí".

"Ahora estoy más cómodo, creo que puedo jugar mucho mejor, pero creo que estamos jugando mejor, controlando el juego, pero si no ganamos esto no importa, no importa si juego más, o si juego menos, si no juego y ganamos estaría también contento", concluyó.