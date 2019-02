Los diseñadores y las modelos lloran la muerte de Lagerfeld

Redacción internacional, 19 feb (EFE).- El mundo de la moda llora la muerte de Karl Lagerfeld, uno de sus rostros más polémicos y conocidos, del que los diseñadores y modelos dan una visión mucho más cercana que la que ofrecía al público.

Los mensajes de pesar se suceden en las redes sociales, especialmente en Instagram y Twitter, donde dos hashtag (etiquetas) -#KarlLagerfeld y #Chanel- están entre las diez tendencias del día.

-- Stella McCartney. "Este es un día realmente triste. Decir que conocí a este hombre amable que cambió la forma en la que todos miramos el mundo, es un honor. Mi corazón está con sus seres queridos y con todos los que sintieron su delicado y espectacular toque en una industria que está llena de personajes (...) Un verdadero icono que será echado de menos durante muchos, muchos años (...) Gracias Karl por toda la belleza y por ver el mundo a través de tus icónicas gafas con una visión única".

-- Valentino: "Karl, mi amigo ... ¡Siempre serás para mí el joven sonriente y lleno de vida! ¡Estoy tan triste y las palabras no pueden expresar mi dolor! Te amo mi amigo ...adiós..".

-- Alejandro Gómez Palomo, director creativo de Palomo Spain, dijo a Efe que Lagerfeld ha sido uno de sus "grandes referentes" junto a Yves Saint Laurent, Christian Lacroix o John Galiano. "Pertenece a una generación de diseñadores que casi ya no existen, multidisciplinares, capaces de hacer de todo, diseño, fotografía, dirección artística... Era un hombre del renacimiento en nuestra época, un ejemplo a seguir para todos los que nos dedicamos a la moda, un caso a estudiar, pertenece a la historia reciente de la moda".

-- Donatella Versace. "Karl, tu genio tocó muchas vidas, especialmente la de Gianni y la mía. Nunca olvidaremos tu increíble talento y tu inspiración infinita. Siempre aprenderemos de ti".

-- Victoria Beckham: "Estoy muy triste. Karl era un genio y siempre fue muy amable y generoso conmigo, personal y profesionalmente. Descanse en paz".

-- La firma Fendi: "Gracias Karl por el viaje más bello. Con todo nuestro amor. Tu familia Fendi".

-- Linda Evangelista publicó un breve mensaje en su cuenta de Instagram precedido y finalizado con muchos corazones rotos: "Karl...el gran amor de mi vida".

-- Bella Hadid: "Nada está bien hoy.. me he quedado sin palabras y con el corazón roto por la pérdida de Karl. Su humor, ingenio, amor y pasión por la moda vivirán para siempre. Gracias por la inspiración que diste a este mundo y por todos los corazones que tocaste en este proceso. Cada vez que te vi, me sentí como la primera vez y echaré mucho de menos tus abrazos".

-- Alexa Chung: "Recuerdo que estaba aterrada por entrevistarme contigo y tú fuiste increíblemente agudo y generoso. Gracias por invitarme a algunas de las experiencias más glamurosas de mi vida, fue un honor conocerte".

-- Eva Herzigova: "Descansa en paz Karl. Te echaré mucho de menos".

-- Iman Abdulmajid: "¡El fin de una era!. Descanse en paz, Karl Lagerfeld.