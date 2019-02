Dani García espera "haber madurado" y "controlar las emociones" ante el Eibar

Lezama , 19 feb .- El jugador del Athletic Club Dani García confesó que en Ipurua no supo "controlar las emociones" que le generaron volver a la que considera "su casa" para medirse al Eibar, su exequipo, y que espera "haber madurado" para que el sábado sí pueda hacerlo ante el conjunto armero en San Mamés.

"En Eibar hice uno de mis peores partidos. No supe controlar bien las emociones y si juego el sábado espero poder hacerlo, estar concentrado en hacer un buen partido y no darle vueltas a que los que están enfrente fueron tus compañeros. Ha pasado ya un tiempo y creo que lo habré superado", explicó el centrocampista.

Dani García, protagonista en la sala de prensa de Lezama tras el entrenamiento de recuperación desarrollado en las instalaciones rojiblancas tras la victoria del lunes en Huesca, señaló que esos tres puntos sumados en El Alcoraz le han dado al Athletic "tranquilidad, pero no relajación".

"Nos sirve para estar con más confianza y afrontar de otra manera los partidos. Hay que ser ambiciosos, pero también realistas. Hemos pasado momentos malísimos, pero por estar ahora en uno bueno no nos debemos marcar objetivos que ahora no son reales porque con dos resultados malos te vas otra vez abajo", explicó.

Por ello, el futbolista guipuzcoano recalcó que "en vez de mirar arriba o abajo" se deben centrar en "mirar al siguiente partido" y encarar la visita del Eibar el sábado a 'La Catedral' con la "motivación" de sumar una victoria que les permitiría superar en la clasificación al conjunto armero.

Sobre su próximo rival, Dani García comentó que el Eibar "está haciendo un año de la leche" y, además, practicando "el mejor fútbol que haya visto" desde la llegada al banquillo de José Luis Mendilibar.

"Mendi pone ese sello único al Eibar. Es un entrenador normal, que hace cosas normales y le da normalidad a todo. Entiende al jugador, es muy exigente y te puede sacar de quicio muchos días, pero eso hace que el equipo muestre esa intensidad y esas ganas de ganar", destacó.

"Como a Gaizka (Garitano, su actual técnico, que logró el ascenso a Primera con el Eibar en 2014) a Mendilibar hay que ponerle una estatua en Eibar. Cuando no esté le va a costar mucho encontrar entrenador como él", incidió.

Por último, a nivel personal, el medio centro, uno de los fijos en las alineaciones de Garitano, admitió que lo pasó mal después de los graves errores que cometió frente al Real Valladolid, sobre todo, y más tarde en el derbi de Anoeta ante la Real Sociedad, aunque ya ha conseguido superarlos con la ayuda de sus compañeros.

"Sé la realidad. En Anoeta tuve un fallo muy grande y contra Valladolid también. Bastante tuve con pasarlo mal con el día del Valladolid que en Anoeta me dije que no valía la pena amargarme. Me fui unos días con mis compañeros para desconectar y creo que me vino bien", confesó.

Dani García reconoció que el buen partido que cuajó frente al Barça le hizo "olvidar esos fallos". "Vosotros estáis para evaluar y puedo tener esos fallos, pero si hiciese todo bien seria la leche. Ya supere ese momento malo contra Valladolid y el de Anoeta no lo sufrí demasiado", explicó.