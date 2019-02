Betancor: "Me parecen muy tristes las críticas despiadadas y los insultos"

Las Palmas de Gran Canaria, 19 feb (EFE).- El expresidente del Herbalife Gran Canaria Miguelo Betancor ha indicado a Efe que los profesionales de la entidad isleña no se merecen las críticas despiadadas que han recibido, y muchísimo menos los insultos.

"Este club representa la historia de un baloncesto que ha sido respetado durante muchos años dentro y fuera de España, por lo que me parecen muy tristes esas críticas despiadadas y sin sentido, cuando ahora mismo lo importante es estar unidos", ha dicho.

Betancor, que en su tiempo fue también árbitro internacional, ha asegurado que la mala situación actual del Herbalife Gran Canaria en Liga y Euroliga no le coge por sorpresa.

"Yo dejé el club hace dos años y le presenté al Cabildo un estudio estratégico de cómo debería ser esta entidad, y cuando me marché no lo habían leído. En deporte puedes tener todo el dinero del mundo y sufrir una malísima temporada, y para jugar a un alto nivel necesitas contar con una buena estructura técnica y organizativa", ha comentado.

El antiguo máximo mandatario del Herbalife ha recordado que él ya advirtió en su momento lo difícil que iba a resultar compatibilizar la participación en la Liga doméstica y en la máxima competición continental.

"Yo dije que algún club español que entró en la Euroliga posteriormente descendió en la Liga Endesa, caso de Bilbao Basket. Por su parte, Unicaja jugó la Euroliga y no disputó la Copa del Rey, ya que también entró en crisis. Por ello, hay que aprender de los errores ajenos", ha señalado.

Precisamente por esos antecedentes, Miguelo Betancor estaba convencido de que el Gran Canaria iba a sufrir deportivamente en el presente curso.

"Lo que realmente no me esperaba es que el equipo lo fuese a pasar tan mal (después de rozar los puestos de descenso tras perder en la isla ante el colista Delteco Gipuzkoa). De todos modos, aunque se de una mala temporada como esta, la gente del club no se merece los insultos que ha recibido", ha asegurado.

Puesto a aportar una posible solución a la delicada situación clasificatoria del Herbalife Gran Canaria, tiene claro que todo pasa por que los jugadores se sientan plenamente arropados por el entorno.

"Debemos asumir que se vive una situación negativa, y que la única manera de que la pelota entre en el aro pasa por que los que están en la cancha se encuentren arropados. Esto no se va a solucionar con un fichaje más o menos, o quitando a un entrenador para poner a otro", ha indicado.

De esta manera, Miguelo Betancor ha asegurado que ahora es tiempo de que los seguidores se unan y alienten a su conjunto.

"A mí no me pasa por la cabeza que el Gran Canaria pueda descender, más allá de que haya jugadores que no estén rindiendo como deberían. Ahora no se pueden bajar los brazos, porque el problema es emocional, y no es momento de criticar, sino de unirse y apoyar para que los jugadores se sientan cómodos, y dejarnos de buscar culpables", ha dicho.