Antic: "Cristiano disfruta; ha perdido la ansiedad"

Madrid, 19 feb (EFE).- El serbio Radomir Antic, exentrenador, entre otros, del Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, es un cualificado estudioso del fútbol español e internacional.

Ganador con el Atlético del histórico doblete (Liga y Copa) en 1996 y, ante el regreso de los rojiblancos a la fase decisiva de la Liga de campeones en una eliminatoria estrella con la Juventus de Turín, Antic analiza para EFE un enfrentamiento del que opina que los 'bianconeros' "llegan en mejor forma".

El extécnico destaca de la Juve a su principal valor, el portugués Cristiano Ronaldo, del que ha observado que "disfruta en la Juventus" y que "ha perdido la ansiedad".

- Pregunta: Otra vez Cristiano es una amenaza para el Atlético. ¿Cómo lo está viendo en su nueva etapa en Italia?.

- Respuesta: "Se le ve disfrutar porque participa más en el juego. Tiene libertad de movimientos y aprovecha muy bien su velocidad en los espacios. Se entiende muy bien con Mandzukic. Ha perdido la ansiedad. Es el punto de referencia de la Juventus. Está fenomenal".

P - Su gran sincronización con Mandzukic es otro de los éxitos de esta Juventus. ¿Por qué ha mejorado tanto el croata?.

R - "Mandzukic está atravesando un gran momento de forma. En la Juventus no es un 9 sólo de área. Está cayendo a las bandas, a derecha y a izquierda. Es un jugador también de creación. Un jugador de último pase. En temporadas anteriores era más un 9 de referencia. Se entiende muy bien con Cristiano y aprovecha muy bien su velocidad. El tercer gol de la Juventus la pasada jornada ante el Frosinone es un ejemplo. Un golazo de Cristiano fabricado entre los dos. Y por detrás de ellos tienen a Dybala, que es un magnífico futbolista entre líneas".

P - Mandzukic también trabaja en defensa. En el Atlético sacaba muchos balones de su área. ¿Sigue conservando esa faceta?.

R - "Participa mucho en las jugadas a balón parado, tanto en el ataque de su equipo, para rematar, como en defensa, para sacar balones de su área en los saques de esquina. Su altura y su juego de cabeza le ayudan mucho para esto".

P - ¿Cómo ve la eliminatoria ante el Atlético?. ¿Cree muy favorito a la Juventus?.

R - La Juventus ha recuperado a todos sus jugadores y llega en mejor forma. No me gusta hablar de favoritos ni dar porcentajes. El hecho real es que la Juve llega en mejor forma. El Atlético lleva toda la temporada arrastrando muchos lesionados. Han sido, creo, 35 lesiones en la temporada. Son muchas. El sábado le ganó al Rayo, pero no jugó bien".

P - Simeone ha recuperado a Diego Costa. ¿Considera que aumentan las opciones de los rojiblancos con él?.

R - "Es verdad que es muy importante, pero lleva mucha inactividad. El Atlético tiene a jugadores muy importantes que no están al ciento por ciento. Koke acaba de salir de una lesión. Saúl no está participando mucho. No es el jugador decisivo que era. Godín también ha estado lesionado, y Diego Costa llega muy justo.

P - Le veo muy pesimista. Casi sin dar opciones al Atlético.

R - No, no soy pesimista. Observo cómo llega cada equipo, pero la Liga de Campeones es una competición especial en la que un detalle puede inclinar la balanza hacia uno u otro equipo. El Atlético debe preocuparse mucho de no generar espacios para el contragolpe y la velocidad de la Juventus. Los dos tienen estilos parecidos. Se respetarán mucho".

P - ¿Cree que Diego Costa y Morata jugarán, de salida, juntos ante la Juve?.

R - "No creo que salgan los dos. Lo hará uno u otro. Diego Costa tiene mucha voluntad, pero mucha inactividad. A Morata le deben de llegar más balones. Creo que el Atlético va a intentar acumular gente en el centro del campo para no darle espacios a la Juventus".

P - Hablemos del Ajax. Ha sorprendido con su gran juego en la ida contra el Real Madrid.

R - "En ese partido el Real Madrid permitió que el Ajax, con la presión que ejerció, le quitase el balón en el centro del campo y dejó espacios entre líneas. Si lo vuelve a hacer en el partido de vuelta, puede tener problemas para pasar la eliminatoria".

P - Por último, ¿y la liga española?. ¿Se ha desenganchado otra vez el Real Madrid?.

R - "En la liga española no veo un equipo con clara autoridad. El Barcelona no tiene autoridad de claro campeón. Tampoco el Real Madrid, muy irregular, ni el Atlético. Cualquier cosa puede pasar aún, aunque la ventaja del Barcelona es considerable".