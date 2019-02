Salma será la segunda más joven de la historia en Europeos bajo techo

Madrid, 18 feb (EFE).- Salma Paralluelo, de 15 años, actual campeona mundial con la selección española de fútbol sub-17, marcará el 1 de marzo en Glasgow un hito histórico también como atleta al convertirse en la segunda más joven que compite en unos campeonatos de Europa en pista cubierta.

Si el seleccionador, José Peiro, incluye a la atleta-futbolista zaragozana en la selección española para Glasgow, Salma debutará el 1 de marzo a partir de las 13.15 en las series de 400 metros, la prueba en la que obtuvo este domingo la marca mínima sub-23 al clasificarse tercera en la final de los campeonatos de España de Antequera con 53.83, nuevo récord de España sub-20.

Salma, de padre español y madre guineana, acompañará en el equipo nacional a la campeona de España, Laura Bueno, y a la subcampeona, Aauri Lorena Bokesa.

El día de su debut en Glasgow la jugadora del Zaragoza tendrá 15 años y 116 días. En 35 ediciones de los Europeos en sala, sólo la marchadora noruega Kjersti Tysse compitió a una edad más joven que Paralluelo, con 15 años y 4 días, hace ya 32 años. Luego fue dos veces subcampeona olímpica de 20 km, en Sídney 2000 y Pekín 2008.

Salma va dejando huellas de su precocidad allá por donde pasa. Este fin de semana, en los nacionales absolutos de Antequera, subió al podio con las mayores, algo que no sucedía desde hace 45 años, cuando la madrileña Isabel Mozún, con 13 años y 10 meses, lo hizo en salto de altura.

El sábado, en semifinales de 400, la aragonesa batió el récord de España sub-18 en pista cubierta al ganar la primera serie con un tiempo de 54.10 segundos, batiendo sobre la raya a la madrileña Aauri Lorena Bokesa, la española más rápida del año (53.03).

"Era una carrera para arriesgar. Venía sin presión a un campeonato de España absoluto y quería disfrutarlo, así que he arriesgado y estoy muy feliz porque no me esperaba esta marca", declaró la atleta-futbolista.

Al día siguiente, en la final, sólo cedió ante la granadina Laura Bueno (53.08) y Bokesa (53.81). Salma llegó tercera con un crono de 53.83 que la sitúan, con solo 15 años, en el cuarto lugar del ránking mundial del año, por detrás de tres estadounidenses.

"Nunca me imaginé que podía subir al podio en unos nacionales absolutos. Venía con 55.35 así que la mejora ha sido increíble, así que estoy superfeliz", confesó en Antequera.

El presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, celebró la llegada de una generación "tremendamente talentosa, muy joven, no solo por condiciones físicas, sino también mentales, gente irreverente como Salma, María Vicente, Jael Bestué y muchas más", señaló a EFE.

Salma divide su precoz carrera deportiva entre dos amores, el fútbol y el atletismo, y por el momento no quiere dejar ninguno, pero la doble apuesta le obliga a hacer jornadas extenuantes: se levanta a las 4.30 para estudiar y hacer deberes, vuelve de clase a las 15.00 para comer y se poner otra vez en marcha a las cinco. Lunes, miércoles y viernes entrena con el Zaragoza, líder de la segunda división femenina; martes y jueves toca atletismo.

"Es muy duro compaginar el fútbol y el atletismo pero son deportes que disfruto muchísimo. Hasta que lo tenga muy claro seguiré con los dos, porque los dos me encantan. Entiendo que me pregunten siempre por cuál me decanto, pero yo sigo concentrada", advirtió Salma.

Si el seleccionador de atletismo, José Peiró, la incluye esta semana en el equipo español para Glasgow, Salma se perderá con el Zaragoza -líder de segunda división de fútbol femenino- el partido de fútbol en el campo del Sant Pere Pescador, pero a cambio de marcar un nuevo hito de precocidad en la pista.