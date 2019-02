ERC rechaza la "lista única" independentista en las elecciones del 28A

Barcelona, 18 feb (EFE).- ERC está en contra de una posible "lista única" independentista para concurrir a las elecciones generales del 28 de abril y considera válidas "las mismas razones" por las cuales la ha rechazado también en otros comicios, puesto que cree que no es el mejor medio para aumentar los votos soberanistas.

Según ha indicado en una rueda de prensa la portavoz de ERC, Marta Vilalta, la dirección de ERC no ha decidido aún quién encabezará su lista en estas elecciones, si bien ya ha puesto en marcha sus mecanismos internos para elegir a sus candidatos y aprobar el programa electoral.

La ejecutiva de ERC, además, tiene claras dos cosas, ha indicado Vilalta, la primera es que ya es seguro que va a concurrir a estos comicios, y la segunda es que muy probablemente no habrá "lista única" independentista.

"Es seguro que ERC se presentará a estas elecciones -ha explicado- porque es una nueva oportunidad para que gane la democracia y no renunciamos a ninguna vía para tener más voz", por lo que Esquerra no comparte la opinión de aquellos independentistas que defienden no presentar candidaturas y no concurrir a estos comicios.

Con respecto a la lista única independentista, Vilalta ha apuntado que se mantienen "las mismas razones" por las cuales ERC ya la ha descartado en otros comicios precedentes.

"Siempre hemos defendido disponer de la mejor forma para maximizar los votos independentistas -ha recordado Vilalta-, y estamos firmemente convencidos de que esto se traduce en qué cada fuerza política se presente con su proyecto político propio y después trabajar para conseguir la unidad de acción y estratégica".