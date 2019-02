Rangayan: India asocia homosexualidad solo al sexo, no a personas normales

Bilbao, 18 feb (EFE).- El cineasta, activista y director del Festival Internacional de cine "queer" de Bombay (India), Sridhar Rangayan, ha afirmado hoy que pese a que en su país se han despenalizado las relaciones homosexuales, aún se sigue asociando ese término solo al sexo: "No nos ven como a personas normales, con nuestras profesiones; se cree que todo lo relativo a LGTBI es malo y procede de Occidente", ha dicho.

Rangayan (Karnataka, 1962) ha comparecido en una conferencia de prensa este lunes en Bilbao, donde recibe hoy el Premio Honorifico del XVI Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gaylesbitrans, Zinegoak 2019, en reconocimiento a su trabajo de dos décadas como cineasta de películas con temas ligados a los derechos humanos y la diversidad sexual, y por "abrir puertas y dar voz a historias censuradas y apartadas de las pantallas de cine".

"Mi madre siempre me ha dicho que me quería mucho, pero me pedía que no hablara de estas cosas en público, y otras personas también me decían que hiciera este trabajo 'a escondidas'; yo no tenía la intención de ser activista, pero surgió, y el objetivo es normalizar la homosexualidad, y dar información a algún niño que viva en una aldea lejana y se sienta confuso, como me pasó a mí", ha relatado.

Ha añadido que en India aún es necesario "un cambio de mentalidad" y que la igualdad llegue a las herencias, al matrimonio o a las adopciones , y para ello se deben rodar más películas, porque "aún queda mucho por hacer".

Los filmes de Rangayan se enmarcan en el estilo "bollywood", ya que se confiesa "orgulloso" de su cultura, y también para que "llegue a todos los estratos de la sociedad".

En 2001, este cineasta fundó junto al escritor y director artístico Saagar Gupta la productora Solaris, especializada en películas de temática LGTBI y desde la que ha dirigido los títulos más destacables de su carrera, aunque algunos de ellos no se han podido estrenar en India al serle denegado el permiso de exhibición.

Entre ellos está "El espejo rosa" (2003), considerada la primera película en retratar de manera directa la realidad trans en India, o "Yours emotionally" (2006), que expone la angustia de un hombre homosexual británico de origen indio que se enamora de un joven bisexual de una pequeña ciudad.

En 2018 estrenó su última película, "Evening shadows", presentada ayer en Bilbao, que es un largometraje "universal y familiar", según sus palabras, y no trata solo de una historia de gais, sino de la vida de las mujeres indias y de sus derechos frente a una sociedad muy patriarcal.

Este filme ha sido seleccionado en más de 40 festivales internacionales y también ha conseguido distribución en las salas comerciales de India, donde ha tenido una buena acogida por parte del público.

Sridhar Rangayan se formó en el Instituto Nacional de Tecnología de Karnataka, y cursó un postgrado de diseño y se especializó en Comunicación Visual en el Centro de Diseño Industrial de Mumbai.

Además de organizar el primer y único festival de cine "queer" (LGTBI) de la India, también organiza el Flashpoint Human Rights Festival, centrado en la defensa de los derechos humanos desde un punto de vista "amplio" y con el fin de buscar la transformación social.