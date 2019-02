Presidente de Mapfre insta a constituir sistema complementario de pensiones

Bilbao, 18 feb (EFECOM).- El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha abogado este lunes por constituir un sistema complementario al sistema público de pensiones, y ha advertido de que "no hay tiempo que perder" porque este último "es sostenible, pero no suficiente".

Huertas ha pronunciado una conferencia en Bilbao, en DeustoForum, bajo el título "La revolución de las canas", el mismo que lleva el libro del que es co-autor junto al director de Deusto Business School, Iñaki Ortega.

En la publicación, los autores afrontan el proceso de envejecimiento de la sociedad a través de una visión optimista, poniendo el acento en las "tremendas" oportunidades que supone el alargamiento de la vida en la educación, el ocio, la economía o los cuidados personales.

Durante su intervención, el presidente de Mapfre ha sostenido que el sistema público de pensiones es sostenible pero "no suficiente", ya que dentro de treinta años no habrá en la caja pública los recursos necesarios para mantener el nivel de renta actual de los jubilados, por lo que ha indicado que "no hay tiempo que perder".

"Precisamos treinta años para constituir un sistema complementario, nunca alternativo, al sistema público", y "para eso hay que empezar desde ya" mediante fórmulas que incentiven el ahorro sin incrementar los costes laborales de las empresas, según ha defendido.

Se trataría de un sistema "más flexible" que permita ahorrar al trabajador, contribuyendo "mejor al Estado de bienestar" y ayudando a evitar el eventual riesgo de ruptura de la "solidaridad" intergeneracional que supondría que los jóvenes dejen de contribuir al sistema para sostener las pensiones.

Huertas ha alertado del conflicto que puede surgir si esa solidaridad "se rompe" y ha expresado su preocupación por las manifestaciones de los pensionistas en el País Vasco, por lo que ha insistido en la conveniencia de buscar mecanismos que incentiven el ahorro para aumentar el consumo de los mayores.