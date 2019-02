El PDeCAT apuesta por repetir la fórmula de JxCat para las generales

Barcelona, 18 feb (EFE).- El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha indicado este lunes que "la mejor solución" es usar "la fórmula de JxCat" para las elecciones generales del 28 de abril, la misma que tienen decidido utilizar en las municipales del 26 de mayo y la que emplearon en las últimas catalanas.

En una rueda de prensa posterior a la reunión de la ejecutiva del partido, Bonvehí ha asegurado que la ejecutiva ha acordado "encender toda la maquinaria" para presentarse a las elecciones del 28A y ha indicado que "la mejor solución" que ven es concurrir a las "tres elecciones" -generales, municipales y europeas- con "el espíritu y la fórmula de JxCat", ya que fue "un éxito" en las últimas catalanas.

El adelanto electoral del 28A fuerza al espacio de PDeCAT, JxCat y Crida Nacional per la República a definir no solo la marca electoral, sino los candidatos e integrantes de las tres listas para sendas elecciones, pues no tienen ninguna de ellas aún cerrada.

Bonvehí ha admitido que no quedan "demasiados" días para tener que cerrar las listas y, tras asegurar que la de Barcelona está "bien encaminada", ha apuntado que espera que, "no más allá de una semana", puedan tener concretado el formato de las candidaturas.

En cuanto a la posibilidad de que puedan incluir a soberanistas en prisión en la candidatura de las generales, ha afirmado que es un asunto que no han podido tratar y ha indicado que, cuando terminen las declaraciones en el juicio del Supremo, irá a la cárcel de Soto del Real (Madrid) a hablar con los presos para conocer su opinión.