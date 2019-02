"Obediencia", de Jamie Jones, advierte de la desesperación de los "ni-nis"

Madrid, 18 feb (EFE).- El británico Jamie Jones, cortometrajista y realizador de TV, debuta en el largometraje con "Obediencia", un crudo filme social que se apoya en la vida de Leon, un joven "ni-ni" (ni estudia ni trabaja) que reacciona contra "un orden hipócrita que no cuenta con los que han nacido sin privilegios".

"Quería mostrar lo frustrante que es cuando no has nacido con ningún tipo de privilegio, cuando no tienes dinero o educación, lo imposible que es subir en la sociedad", resume este director en una entrevista con Efe, realizada con motivo del estreno de la cinta el próximo viernes, día 22.

Ambientada en las calles de Hackney, en el East End de Londres, Jones aprovechó como escenario real (incluye numerosos planos documentales) uno de los puntos calientes de los disturbios que sacudieron la capital inglesa en 2011 tras la muerte por disparos de la policía de un joven negro, Mark Duggan.

"Cuando analicé las imágenes de los disturbios me sorprendió ver que no había chicos de clase media y pensé que eso se debía a que ellos sí tienen algo que perder, esos privilegios de los que hablamos. Sin embargo -opina Jones-, estos otros se meten de cabeza".

Y mientras ellos "queman la calle como protesta" los gobiernos "no hacen nada por ellos".

"Lo que hacen es protestar contra la falta de soluciones, se expresan en contra de los prejuicios morales, contra esa hipocresía que les señala. Pero ellos no son los responsables -afirma Jones-, no es aceptable que los gobiernos achaquen este modo de comportarse de los jóvenes, a la educación o la moral, es un problema social", asevera.

"Obediencia" no solo es el debut de Jones, también es el primer trabajo de la productora, Emily Jones, (su pareja), al igual que del protagonista de la película, Marcus Rutherford, al que encontró detrás del mostrador en una tienda de un teatro.

Joven, negro, inadaptado, sin estudios ni experiencia laboral, Leon es un perdedor con mucha ira que canalizar.

En ese ambiente, la cinta comienza siguiendo a un grupo de chicos y chicas negros que conversan sin tapujos de todo lo que se les pasa por la cabeza; son como una familia callejera que rompe cosas por puro aburrimiento.

Pero la verdadera familia de Leon, uno de esos chicos, lo espera inconsciente entre vómitos en el suelo de su casa: es su madre (T'Nia Miller), alcohólica y sometida a un amante maltratador. Leon, que no lo soporta, encuentra escape en el boxeo, pero cuando cierran el gimnasio del barrio se queda sin alternativas.

La película también refleja otra importante realidad, el consumo continuo y masivo de drogas y alcohol, que Jones asegura haber vivido en su juventud, porque él mismo se crió en uno de estos barrios.

"Es cierto que en los barrios deprimidos las drogas funcionan más como medio de escape, mientras es más una diversión para los niños ricos: ellos tienen una red que les protege si caen", explica el director.