José Luis Perales considera "justo" y "urgente" la intervención de la SGAE

Córdoba, 18 feb (EFE).- El cantautor José Luis Perales ha considerado hoy "justa" y "urgente" la solicitud de autorización del Gobierno a la Audiencia Nacional para intervenir la Sociedad General de Autores de España (SGAE) y de forma cautelar la remoción de los órganos de gobierno de la entidad.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, tras recibir la Medalla de Oro a las Bellas Artes, Perales ha calificado de "justo y urgente, urgentísimo" la intervención de la SGAE ya que "no se puede permitir" que "funcione de esa manera".

"No se puede permitir que la SGAE funcione de esa manera con un consejo de administración que sea la propia gente que produce el dinero y nada más", ha reiterado Perales.

Ha añadido que "simplemente" se elige el consejo de administración "por dinero y por ingresos" y "de que manera a través de las televisiones", ha denunciado Perales, que ha resaltado que se trata de una forma de actuación con la que "no estoy de acuerdo".

"No es en beneficio de la sociedad, sino en beneficio de ellos", ha apuntado el cantautor, que ha enfatizado que "hay que cambiar" y que "si sigue así" él mismo ser iría "a otra asociación", algo que le supondría "una pena" ya que lleva en la SGAE "50 años, pero lo que estoy viendo no me gusta nada", ha concluido.

Más prudente, David Summers, el líder de la banda Hombres G, también premiada en Córdoba, ha expresado que habrá que "ver que pasa" pero "parece que hoy se va a reventar el grano".

"Veremos que sale de ahí. Espero que salga bien y haya en la SGAE estabilidad, que es los que necesitamos todos los autores", ha apuntado.