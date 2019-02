El independentismo se prepara para afrontar el 28A con listas separadas

Barcelona, 18 feb (EFE).- Las fuerzas independentistas han activado ya sus respectivas maquinarias electorales para los comicios generales del 28 de abril, a los que prevén presentarse con listas separadas.

No sólo ERC ha cortado este lunes de raíz cualquier debate sobre posibles listas unitarias del independentismo, sino que también el PDeCAT ha dado por hecho que se presentará bajo la marca de JxCat, la misma con la que concurrió en las elecciones catalanas de 2017.

Quien sí ha hecho una propuesta unitaria ha sido Demòcrates de Catalunya -formación surgida de una escisión de Unió en 2015 y que cuenta con dos diputados en el Parlament integrados en el grupo de ERC-, que ha propuesto un "frente común" de partidos y entidades independentistas de cara a las elecciones generales, con el único objetivo de provocar un "bloqueo institucional total y absoluto" de las Cortes hasta conseguir "implementar los resultados del 1-O".

Sin embargo, ERC ha dejado claro que está en contra de una "lista única" independentista y considera válidas "las mismas razones" por las cuales la ha rechazado también en otros comicios, puesto que cree que no es el mejor medio para aumentar los votos soberanistas.

"Siempre hemos defendido disponer de la mejor forma para maximizar los votos independentistas -ha recordado Vilalta-, y estamos firmemente convencidos de que esto se traduce en que cada fuerza política se presente con su proyecto político propio y después trabajar para conseguir la unidad de acción y estratégica".

Vilalta también ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "sin escuchar" a Cataluña y buscar "una respuesta política", el Estado "es ingobernable".

El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha indicado que la fórmula con la que prevé presentarse su partido se asemejará a la utilizada el 21D para el Parlament, con Junts per Catalunya, una unión entre los demócratas y un espacio de independientes, ahora vinculados a la Crida Nacional per la República.

Bonvehí ha admitido que no quedan "demasiados" días para tener que cerrar las listas -no sólo las de las generales, sino también las de las municipales y europeas- y ha apuntado que espera que "no más allá de una semana" puedan tener concretado el formato de las candidaturas.

En cuanto a la posibilidad de que puedan incluir a soberanistas en prisión en la candidatura de las generales, ha afirmado que es un asunto que no han podido tratar y ha indicado que, cuando terminen las declaraciones en el juicio del Supremo, irá a la cárcel de Soto del Real (Madrid) a hablar con los presos para conocer su opinión.

Bonvehí quiere escuchar a "todo el espacio ideológico" antes de concretar la fórmula final de la candidatura, lo que principalmente incluye a JxCat, grupo parlamentario en el Parlament, y la Crida, el nuevo movimiento liderado por Carles Puigdemont que está registrado como partido para concurrir a unos comicios si así lo decide.

El PDeCAT celebrará primarias para confeccionar la lista de las generales, aunque este mecanismo "nunca será un problema" para que la oferta sea "transversal", ya que la formación siempre permite en estas elecciones internas que puedan concurrir independientes.

El PSC votará a sus candidatos por las cuatro circunscripciones catalanas -Girona, Barcelona, Tarragona y Lleida- para las elecciones generales en un Consejo Nacional Extraordinario, que se celebrará el fin de semana del 2 y 3 de marzo.

Por su parte, el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha asegurado que el espacio de Unidos Podemos y sus confluencias es "garantía de cambio", mientras que hay "una parte del PSOE", que ha identificado con la figura de Susana Díaz, que prefiere un futuro Gobierno en alianza con Ciudadanos.