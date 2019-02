Herrera: "Estamos en el camino de pelear contra los mejores"

Londres, 18 feb (EFE).- El centrocampista español del Manchester United Ander Herrera aseguró en declaraciones a Efe que el equipo está en el camino de "pelear contra los mejores" y que la clave para ser "exitosos" es que todos los jugadores se sientan importantes.

El español marcó el primer gol de los 'Diablos Rojos' en la victoria 0-2 este lunes del United ante el Chelsea en los octavos de final de la FA Cup.

"Empezamos muy bien, muy concentrados. Jugábamos contra un equipo que juega muy bien con la pelota, creo que en el segundo tiempo deberíamos haber mantenido más el balón para hacerlo más fácil para el equipo. Podemos estar satisfechos del trabajo de todos", dijo el español en zona mixta.

Elogiado por su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer, Herrera afirmó verse "como un jugador más del equipo" al que cuando se le necesita intenta hacer su trabajo.

"Yo me veo un jugador más del equipo que cuando se me necesita intento hacer mi trabajo. Yo creo que el fútbol es un deporte de equipo. El fútbol tiene momentos de forma. Ahora yo estoy pasando por un buen momento y cuando no esté en ese buen momento tenemos otros jugadores que podrán ocupar mi posición y lo podrán hacer igual o mejor que yo", agregó.

El United está, en estos momentos, en puestos de Liga de Campeones en la Premier League, aunque en la competición europea tienen más complicado seguir avanzando rondas, tras caer 0-2 con el Paris Saint Germain en Old Trafford.

"Creo que si queremos convertirnos en un equipo exitoso y estar peleando, por ejemplo por la Premier, el camino es que todos somos igual de importantes. Estamos en el camino de pelear contra los mejores. Desde que ha llegado Ole hemos ganado fuera de casa a Tottenham, Arsenal y Chelsea. No es fácil y este es el camino", sentenció Herrera.