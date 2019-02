Francisco: "Hemos dado un paso atrás. Hemos perdido una oportunidad"

Huesca, 18 feb (EFE).- El entrenador del Huesca, Francisco Rodríguez, ha declarado tras la derrota de su equipo (0-1) ante el Athletic que este resultado supone dar "un paso atrás" y perder "una oportunidad" de engancharse a la permanencia.

"Quizá no merecíamos la derrota porque los méritos de unos y otros no eran para eso", ha apuntado el técnico del conjunto altoaragonés, que ha añadido que no había sido su mejor partido, especialmente en la primera mitad.

El técnico del Huesca ha comentado que sabían de la importancia del encuentro y que ganar les metía en una pelea que buscan desde hace tiempo, la de la permanencia.

"Sin embargo nos ha podido la ansiedad y no hemos sabido leer bien lo que teníamos que hacer en cada momento", ha lamentado.

También ha señalado que sin estar al mejor nivel el Huesca no ha mostrado una mala cara y que ha dado "lo que tenía que dar, espíritu de sacrificio y querer llegar hasta el final".

A este respecto ha apostillado que han merecido "algo más" pero que con lo que habían hecho no les había dado para ganar y que perder le dolía.

Francisco ha analizado que el penalti que a la postre supuso la victoria del conjunto vasco les condicionó mucho porque su rival, con espacios, es "muy peligroso".

"Hasta el penalti hemos estado bien porque ellos no habían generado peligro y a partir de ahí nos generan dudas y queremos empatar demasiado rápido. Hemos tenido ansiedad y no hemos sabido interpretar lo que habíamos trabajado y lo que hemos hecho durante los primeros 20 minutos", ha explicado Francisco.

Igualmente ha apuntado que en la segunda parte habían corregido la situación y que habían hecho lo que pretendían.

"La entrada de Ferreiro y Juanpi nos ha hecho reaccionar bien y hemos podido empatar. Al equipo no se le puede reprochar nada porque todos han puesto entrega y sacrificio pero había muchas interrupciones y nos cortaba la fluidez que teníamos en esa media hora final. Ahora hay que seguir porque no queda otra", ha declarado.