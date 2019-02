Figo: "City, Juventus, Barcelona son favoritos; el Madrid siempre está ahí"

Montecarlo, 18 feb (EFE).- El exfutbolista portugués Luis Figo considera al Manchester City, el Juventus y el Barcelona los primeros en su lista de favoritos para ganar la Liga de Campeones, aunque recordó que "el Real Madrid también porque siempre está ahí".

Figo, que jugó en el Sporting portugués, Barcelona, Real Madrid e Inter, consideró equilibrada, sin embargo, la eliminatoria entre el Juventus y el Atlético Madrid.

"¿Favoritos? El Manchester City y también el Juventus y el Barcelona, y el Real Madrid, que siempre va a estar ahí", dijo Figo en Montecarlo, donde acudirá a la gala de los Premios Laureus al deporte.

"Juventus y Atlético Madrid son dos equipos con un estilo de juego parecido. Bastante intensos. El Atlético con la motivación extra de la final en su estadio y todo puede pasar. Son dos equipos organizados que tienen grandes jugadores", dijo el exjugador.

Figo elogió a Cristiano Ronaldo, ahora en el Juventus. "Cristiano sigue en su línea de hacer historia. Es con Messi el mejor del mundo y está en su línea de gran rendimiento y demuestra lo gran profesional que es".

El exjugador del Real Madrid destacó que el conjunto de Santiago Solari vive "un año difícil", aunque siempre hay que contar con él para los títulos.

"Es un año difícil porque es después de un Mundial y los jugadores llegan en diferentes momentos a la pretemporada. Físicamente ha mejorado y se nota en el juego. La derrota del domingo fue un paso atrás pero sigue vivo en los tres competiciones. El Real Madrid es el Real Madrid y va a tener en cuenta siempre que haya la posibilidad de ganar. No va a tirar la toalla", añadió Figo, que no se mostró sorprendido por la evolución del brasileño Vinicius.

"Es un jugador con gran talento que lo está haciendo fenomenal. La edad no cuenta en el fútbol. Lo que cuenta es el trabajo que haces. No me sorprende. Hubo lesiones y bajas, ha aprovechado su momento y ha demostrado que tiene calidad", puntualizó el portugués.

Luis Figo habló también del Barcelona y de su estilo de juego. El exjugador no considera que la plantilla de Ernesto Valverde haya perdido el estilo del que presume.

"No se puede analizar el estilo por un partido o dos. Durante la temporada hay momentos mejores y peores y no se puede dudar de un estilo de muchos años. Los fichajes dependen de las necesidades del equipo. No hay tanto mercado como años atrás y eso delimita bastante", explicó Figo.

El portugués restó importancia a la escasa presencia de jugadores de la cantera en la primera plantilla azulgrana. "Eso depende de las generaciones. A veces hay generaciones con más talento que otras. Te salen cuatro jugadores y luego nadie. No se puede fabricar talento cuando se quiere", concluyó.