La UE condena el rechazo a eurodiputados y mantiene envío de misión a Caracas

Bruselas, 18 feb (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea condenaron hoy el veto del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro a varios eurodiputados y abordaron los preparativos de la misión técnica que irá a Caracas esta semana para dialogar con todas las partes y apoyar la convocatoria de elecciones presidenciales justas.

"Durante el Consejo discutimos sobre el caso y expresamos nuestra condena común. No hemos discutido la posibilidad de que la UE interrumpa los trabajos del grupo internacional de contacto", explicó en una rueda de prensa al término del encuentro ministerial la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, sobre esa iniciativa diplomática auspiciada por la Unión.

"Al contrario, todos los Estados miembros reafirmaron lo crucial que es tener este instrumento, actualmente probablemente el único que podemos usar para estar al mismo tiempo en contacto con las partes relevantes y ser claros en el objetivo democrático y pacífico del resultado de unas elecciones anticipadas", comentó Mogherini.

La noticia del rechazo en la frontera venezolana de varios eurodiputados del Partido Popular Europeo que querían entrevistarse con el presidente interino, Juan Guaidó, protagonizó parte de las discusiones de los ministros.

"Hasta ahora no hay dificultades" para la misión técnica, confirmó la política italiana, quien confió en que esa delegación, liderada por la UE y Uruguay, "tenga contactos con todas las diferentes partes relevantes, con el claro propósito de preparar, abrir un espacio para una solución democrática y pacífica a la crisis con la celebración de nuevas elecciones presidenciales".

Mogherini dijo que el jefe de la delegación de la UE en Caracas participó en los contactos para dejar entrar a los parlamentarios, junto con embajadores de los Estados miembros, y que "había conocimiento de que el acceso sería denegado".

"Lamento el hecho de que no se les permitiera entrar en el país. Creo que habría sido bueno para hablar y celebrar reuniones relevantes", señaló.

La jefa de la diplomacia comunitaria subrayó en todo caso que el grupo internacional de contacto sigue adelante y recordó que fue creado "a petición del Parlamento Europeo, que aprobó una resolución invitándome en enero a establecer ese grupo".

En esa misma línea se pronunció el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, quien afirmó que "no se saldrá de la crisis política en Venezuela si no es a través de unas elecciones presidenciales bajo garantías democráticas".

"Esta salida democrática, para nosotros, ha sido confiada al señor Guaidó dado que tiene hoy la legitimidad para organizar esas elecciones presidenciales", apuntó en alusión al dirigente del Parlamento opositor que se ha proclamado presidente interino de Venezuela tras rechazar la reelección de Maduro en unos comicios no reconocidos por gran parte de la comunidad internacional.

Le Drian también condenó "firmemente" el rechazo de las autoridades venezolanas a los eurodiputados, al igual que el titular español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, quien pidió distinguir, en cambio, entre el viaje particular de estos eurodiputados y las misiones oficiales que envía la Eurocámara.

Aseguró que España "hizo todo lo posible" para que les dejaran entrar, pero consideró "desproporcionado tomar medidas diplomáticas de carácter tan trascendental como cancelar unas relaciones diplomáticas por eso".

Borrell informó de que la misión del grupo de contacto estará en Caracas del 21 al 23 de febrero, fecha en la que Guaidó se propone distribuir la ayuda humanitaria enviada por la comunidad internacional a las fronteras del país.

"La ayuda humanitaria se debería distribuir con los principios que la rigen: neutralidad, independencia, imparcialidad y humanidad", indicó el ministro español, quien se declaró "preocupado" por que las ONG principales, como Cruz Roja o Cáritas, "hayan decidido no participar en esta operación".

Sobre la concentración de tropas estadounidenses en la frontera venezolana, Borrell dijo que es una "noticia sin confirmar" y que "es posible" que estén organizando la ayuda humanitaria.

No obstante, recordó: "No compartimos" los puntos de vista expresados por el vicepresidente de Estados Unidos (Mike Pence) en la Conferencia de Seguridad de Múnich el pasado fin de semana, "en la medida en que nosotros no estamos por una intervención militar".

A diferencia de EEUU, insistió, "para nosotros Guaidó es el presidente que reconocemos en tanto que presidente interino, no electo, que tiene una función precisa y concreta, que es convocar elecciones".

Por otra parte, el Consejo de la UE aprobó unas conclusiones sobre prioridades en derechos humanos para este año, en las que dijo seguir "con grave preocupación" casos de tortura, desapariciones forzadas o asesinatos extrajudiciales en Nicaragua y Venezuela, países a los que pidió investigarlos de manera "eficaz, imparcial y transparente" y enjuiciar a los responsables. EFE