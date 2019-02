El compositor Marclay, el artista Takis y el poscolonialismo en el Macba 2019

Barcelona, 18 feb (EFE).- Las composiciones sónicas de Christian Marclay, una exposición sobre el poscolonialismo, el arte minimalista de Charlotte Posenenske y el artista griego Takis destacan en la programación del Macba de 2019, según ha informado este lunes su director, Ferran Barenblit.

La muestra permanente del museo seguirá siendo uno de los principales atractivos del museo de arte contemporáneo barcelonés y se renovará a partir del mes de marzo con la incorporación de la obra de Antoni Muntadas "On Subjectivity", una pieza del venezolano Roberto Oregón y otra del colombiano Marcos Ávila Forero.

Barenblit se ha mostrado satisfecho de cómo está funcionando la programación, "tras el punto de inflexión que supuso el pasado otoño la exposición 'Un segle breu'".

En la programación de 2019, el Macba seguirá incidiendo en las líneas de trabajo del año pasado: "la lectura no hegemónica del mundo del arte, las narrativas olvidadas, la participación del arte en los procesos que implican una progresión social y la relación del arte con la cultura popular".

Esta misma filosofía marcará los años posteriores, de los que la conservadora jefe del museo, Tanya Barson, ha avanzado las muestras dedicadas a Fina Miralles y Gego.

Una de las obras destacadas de la programación de este año es "Video Quartet", una composición audiovisual en cuatro pantallas realizada a partir de fragmentos de películas que formará parte de la exposición "Composiciones" de Marclay.

"La muestra examinará la obra del artista suizo-americano a través de su dedicación a la composición, entendida como una ordenación de sonidos en el tiempo y en el espacio, pero también como composición visual", ha dicho Barson.

En esta misma exposición cabe subrayar la instalación inmersiva sobre la onomatopeya "Surround Sound", la partitura vocal enrollada de 20 metros de longitud "Manga Scroll" y la obra interactiva "Chalkboard".

Su conocida obra "The clock", que se pudo ver en el Museo Guggenheim, no estará en Barcelona porque el artista ha expresado su deseo de que esta pieza se exponga separada al resto de su obra, según Barson.

Tras "Composiciones", que se podrá ver del 12 de abril al 24 de septiembre, se inaugurará "Territorios indefinidos: reflexiones sobre el poscolonialismo", que reúne la obra de varios artistas.

La pieza central de esta muestra es la película de Naeem Mohaiemen "Two Meeting and a Funeral" y también incluye obras de artistas emergentes como el norteamericano Jeffrey Gibson, que aborda el tema de los pueblos indígenas norteamericanos, o la mexicana Mariana Castillo Deball, que hace lo propio con la civilización azteca.

Dar visibilidad a las mujeres es otro de los objetivos del equipo directivo del Macba, que el año pasado se concretó con la obra de la minimalista Rosemarie Castoro, y este año se hace visible en otra representante de este movimiento, Charlotte Posenenske.

La última de las exposiciones destacadas de 2019 será la del artista griego Takis, que se podrá ver a partir del 20 de noviembre e incluirá algunas de sus piezas más importantes, como las esculturas "Signals" inspiradas en las señales ferroviarias.

Durante 2019, el Centro de Estudios y Documentación presentará la muestra "Una archivada del DIY (Do It Yourself)", un archivo de ediciones de colectivos, asociaciones y grupos autogestionados feministas y 'queer' en torno a la relación entre música y dibujo.

Todo ello se llevará a cabo con un presupuesto de 11 millones de euros, una cifra semejante a la del año pasado ya que los presupuestos de la Generalitat, que había anunciado un incremento, se han prorrogado.