Casado asegura que el PP tendrá "moderación, no sumisión" para ganar el 28A

Madrid, 18 feb (EFE).- El líder del PP, Pablo Casado, ha advertido hoy de que su partido va a salir a ganar, no a pactar, en las elecciones del 28 de abril y ha comprometido "moderación, como siempre" pero no "sumisión" frente a la izquierda que "prefiere romper España" antes que ponerse de acuerdo con los populares

En su intervención ante la Junta Directiva Nacional del partido, Casado ha asegurado que en los comicios generales los españoles tendrán que elegir el próximo 28 de abril entre "enfrentamiento y concordia", como en la época de la Transición, entre "ruptura y reformas".

Ante esta alternativa, el PP seguirá siendo el partido "que no se esconde, que no disimula" y que va a dar "todas las batallas" empezando por las ideológicas, para que el PSOE no consiga "imponer su agenda" y ha vuelto a comprometer que si llega al Gobierno aplicará un 155 más duradero y extenso que el de 2017.

En este sentido, ha apuntado que está dispuesto a hablar para el Senado con cualquier partido "que quiere dejar claro que quieren recuperar la convivencia y concordia en Cataluña", en lo que ha parecido una referencia a Ciudadanos, aunque siempre será el PP quien lidere este debate, ha puntualizado.