Best Western adquiere la firma WordHotels, que cuenta con 300 hoteles de lujo

Madrid, 18 feb (EFE).- La cadena Best Western Hotels ha adquirido la firma hotelera WordHotels, que cuenta con cerca de 300 establecimientos y resorts de lujo, en una operación que permitirá fortalecer sus planes de expansión y consolidar su cartera de productos de lujo.

Dicho acuerdo, cuyo importe no ha trascendido, hará que Best Western tenga mayor presencia en España, según ha señalado el director de desarrollo y operaciones de Best Western en el país, Javier de Villanueva, que será el encargado de dirigir WorldHotels en España.

El consejero delegado de la cadena, David Kong, ha señalado que esta nueva "sinergia" aportará ventajas competitivas a ambas compañías y se centrará, entre otras, en la mejora de los ingresos de WordHotels, manteniendo su identidad como independiente, y en su apoyo en áreas como la venta o el marketing.

Además, el CEO de WorldHotels, Geoff Andrew, ha resaltado el valor del "poder combinado de ambas marcas" para su futuro crecimiento en mercados clave dentro de la presencia global de Best Western.

En este sentido, Best Western indica que esta adquisición refuerza los planes de crecimiento de la compañía, la modernización y la progresión continua en una industria hotelera global.

En los últimos años, Best Western ha ampliado su cartera con 13 nuevas marcas.

El grupo cuenta con una red global de 4.200 hoteles en más de 100 países.