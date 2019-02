Wenger: "Veo al Juventus favorita ante el Atlético"

Montecarlo, 17 feb (EFE).- El exentrenador del Arsenal, el francés Arsene Wenger, consideró que el Juventus parte como favorito en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, cuyo partido de ida está previsto para el próximo miércoles en el Wanda Mtropolitano.

Wenger, que no entrena actualmente a ningún equipo, destacó el nivel del campeón italiano "el más convincente en los primeros seis meses de la temporada".

"Por lo que se ha visto hasta ahora a ambos equipos creo que el Juventus es favorito. Fue el más destacado en la fase de grupos. Para el Atlético Madrid es un año especial porque la final va a ser en su estadio. Pero creo que el Juventus es más fuerte", dijo el preparador francés en Montecarlo, donde asiste a lor Premios Laureus al deporte que se entregarán el lunes.

Wenger que entrenó al Arsenal desde 1996 hasta 2018 y que días atrás reconoció que rechazó una oferta del Real Madrid, explicó que cuando tuvo esa posibilidad dirigía al conjunto londinense y que no consideró que fuera el momento ideal.

"Consideré que no era el momento de abandonar el Arsenal porque todavía estábamos desarrollando un trabajo.

Wenger no dejó claro si valorará una oferta del Real Madrid en el futuro. "No se lo que va a pasar en el futuro y no puedo responder a eso", añadió.

Arsene Wenger, sin equipo desde que dejó el pasado año el Arsenal que ahora entrena el español Unai Emeri, no se plantea volver a los banquillos por ahora.

"Mi futuro es desconocido", dijo Wenger, que reconoció que tuvo opciones de seguir con su carrera. "Es desconocido hasta para mí", apuntó.

"Disfruto de la vida cotidiana y he viajado mucho. Estoy feliz así puedo hacer otras cosas", añadió en Mónaco.