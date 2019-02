El termómetro de la jornada 24

Madrid, 17 feb (EFE).-

-- SUBEN:

=========

EUSEBIO SACRISTÁN: En un momento tan oportuno como inesperado, agobiado por una secuencia de diez jornadas sin ningún triunfo, el Girona resurgió con una victoria de prestigio contra el Real Madrid con el protagonismo indiscutible de Eusebio Sacristán, cuyo doble movimiento al descanso cambió el partido. Además de la entrada de Aleix García por Pere Pons, incluyó al 'Choco' Lozano por Pedro Porro en la banda izquierda para superar en altura a Odriozola y reubicó a Portu en la derecha para desbordar a Marcelo. Remontó, con el origen del 1-1 de penalti y del 1-2 por cada uno de los costados.

ANTOINE GRIEZMANN: Agarrado de nuevo a un gol suyo, el Atlético de Madrid solucionó otro apuro más, en este caso en Vallecas en un duelo que apuntaba más al empate que a otro marcador. Desde sus botas han surgido doce de los últimos quince tantos de su equipo en la Liga entre goles y asistencias suyas. Además ha marcado nueve dianas en las diez jornadas más recientes. Sin él, el conjunto rojiblanco estaría sin duda descartado de la pelea por la Liga.

CHARLES DIAS: "He llegado a ver el partido perdido", admitía José Luis Mendilibar, cuyo equipo rescató un punto liderado por Charles. Suyo fue el 1-2 de penalti y suyo, en un gol de astuto, atento a la cesión atrás fallida de Cabrera, el 2-2. Ya suma doce goles. Sólo Messi, Luis Suárez y Stuani han marcado más tantos que él en las 24 jornadas disputadas ya del campeonato.

JAVI CALLEJA: "Vuelvo por los jugadores, por la fe que tengo en ellos de que podemos sacarlo entre todos. Si no, no hubiese vuelto", exponía el técnico cuando tomó un decisión desde el "corazón", cuando aceptó "sin dudar" la oferta para dirigir al equipo del que le habían destituido 50 días antes. El resultado, de momento, es prometedor: tres jornadas invicto culminadas con la victoria dominical 3-0 ante el Sevilla. Está a un punto de la permanencia.

-- BAJAN:

=========

REAL MADRID: Aún no ha logrado ni la estabilidad ni la regularidad ni la fiabilidad que exige una competición como la Liga, porque requiere constancia en esas cualidades. No la tiene todavía el conjunto blanco, que fulminó su mejor racha del curso, cinco triunfos consecutivos, cuando más cerca parecía de la discusión por ganar la Liga. Perdió 1-2 con el Girona. Su séptima derrota de este campeonato ya sí parece descartarle definitivamente del título, justo cuando más creía en ello, después del 1-3 en el derbi.

JOSÉ MIGUEL CARDOSO: "No voy a responder a esa pregunta". El técnico del Celta, golpeado de forma rotunda por un 1-4 con el Levante, no habla de su futuro, consciente, quizá, de que su situación es más que comprometida. Está contra las cuerdas. Ha perdido siete de sus últimos ocho partidos y ha ganado diez de los 36 puntos desde que asumió el cargo en 12 duelos. Pierde hasta en la comparación con Antonio Mohamed, que fue destituido por el club celeste en la duodécima cita, cuando había sumado cuatro puntos más. Sólo cuenta con un dato a favor: aún no está en zona de descenso.

SEVILLA: Se ha caído de la Liga. En la decimosexta jornada, era segundo, perseguía al Barcelona, el líder también entonces, a nada más tres puntos y apenas había cedido tres derrotas a esas alturas. Ocho citas después, hasta su cuarta plaza está en riesgo mientras divisa la cima a 17 puntos. Es el efecto en la tabla de su alarmante racha liguera: una victoria en los últimos ocho duelos, incluidas cuatro derrotas de las siete sufridas en toda esta Liga.

LEANDRO CABRERA: El lateral uruguayo del Getafe sufrió uno de esos errores defensivos que determinan los encuentros. En el minuto 80, con el conjunto azulón por delante en el marcador (1-2), su cesión atrás con la cabeza fue un regalo para el 2-2 de Charles con la consiguiente decepción para su equipo, que malgastó una ventaja de dos goles, pero que sigue al borde de la zona de 'Champions'.