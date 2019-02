'Supermán' López piensa en el Giro tras dar el "golpe final" en Colombia

Medellín , 17 feb .- El colombiano Miguel Ángel López (Astana) dijo este domingo que tiene "la cabeza" en el Giro de Italia luego de coronarse campeón del Tour Colombia, tras dar el "golpe final" en la última etapa, que ganó su compatriota Nairo Quintana (Movistar).

"Hemos corrido inteligentemente en el circuito de Medellín, ayer y por supuesto hoy dando el golpe final", declaró López en conferencia de prensa.

'Supermán' ganó la carrera colombiana al terminar las seis etapas con un tiempo de 18 horas, 38 minutos y 32 segundos, mientras que Iván Ramiro Sosa (Sky) fue segundo a cuatro segundos y Daniel Martínez (EF Education First) fue tercero a 42.

El jefe del Astana calificó como una "locura de evento" la prueba cafetera, en la que fabricó paso a paso y con "sangre fría" su victoria hasta el vibrante final en el Alto las Palmas.

"Empezamos con pie derecho (el año). Representa mucho ganar en casa, rodeado de la gente. Es algo hermoso. Se quedará para siempre esta linda victoria", enunció el corredor de 25 años.

Agregó que al final pudo tomar distancia de Sosa al tener claro desde el inicio que la competencia "se iba a definir por pocos segundos, como el año anterior".

Sobre la etapa reina, con la que finalizó la carrera, aseguró que no estuvo al tanto de la caída de Quintana a cuatro kilómetros de la meta. "No he vuelto a mirar atrás y he continuado con el ritmo que traía", resaltó.

"No me di cuenta de la caída. Yo venía tirando del pelotón y he sentido que uno de los aficionados me ha tocado, creo que se le ha caído el celular", detalló el campeón.

También contó que durante su disputa por el título con Sosa en la montaña le pidió que atacara, al tener claro que "para ganar, hay que atacar".

"Vi que Sosa venía y Nairo también más atrás. Yo he parado porque si Sosa quería ganar, tenía que atacarme y no lo ha hecho. He ido con calma hasta el final", apostilló el campeón del Tour.

López manifestó que tras su conquista en Colombia "no hay posibilidad" de que esté en el Tour de Francia, pues su prioridad es hacer el Giro de Italia "al cien por cien".

"Estamos con la cabeza en el Giro, en hacerlo bien. Luego veremos qué camino tomar o si vienen las vacaciones", expresó el corredor de Astana.

Agregó que se siente rodeado de un "equipo sólido" que le permitió llevarse la prueba cafetera, disputada en el departamento de Antioquia, donde los corredores trataron de "dar espectáculo" para recompensar la "pasión" de los aficionados.