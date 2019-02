Setién: "Sólo nos ha faltado meter el balón dentro"

Sevilla, 17 feb (EFE).- El técnico del Betis, Quique Setién, lamentó el "tropiezo" sufrido tras empatar 1-1 frente al Alavés en el Benito Villamarín, pues "estos dos puntos no vuelven", pero elogió el juego de su equipo y afirmó que hicieron "todo lo posible para ganar" y que sólo les faltó "meter el balón dentro".

En la sala de prensa del estadio bético, Setién dijo que, salvo "diez minutos malos en la primera parte" que aprovechó el rival, el Betis controló "el resto del partido", por lo que "ha sido una pena no sacar tres puntos", y añadió que quizás les faltó "el acierto" para que éste hubiera sido el mejor encuentro en casa de los suyos.

"En la segunda parte hemos dominado totalmente con infinidad de ocasiones, hemos sometido a un equipo que estaba sexto, pero hemos sido incapaces de meter el balón dentro", recalcó el preparador cántabro, que, cuestionado por el arbitraje, señaló que era "mejor no decir nada", aunque luego matizó que le hubiera gustado comentar con Mateu Lahoz algunas acciones y su "criterio" con las tarjetas".

Al respecto, indicó que el Betis acabó "con cuatro amarillas y ellos con una, ha habido faltas peligrosas al borde del área" en las que no amonestó a los rivales, "y luego esa segunda a (Rubén) Duarte, que ha visto todo el mundo, menos él", en alusión a Mateu.

También resaltó que su equipo "mereció ganar y no lo consiguió, es una pena porque esos dos puntos hubieran venido muy bien, pero hay que seguir confiando y pensar que otros días, con menos ocasiones, vamos a marcar más goles", subrayó el entrenador bético.

"No he visto en esta jornada a ningún equipo que haya tenido la autoridad que hemos tenido nosotros en la segunda parte, cantidad de llegadas, diez tiros a puerta, ocasiones claras. Hemos metido al rival cerca de su área en esa mitad, hay que afinar, pero hemos llegado y creado ocasiones", subrayó Setién.

Destacó que "muchos rivales" les "valoran como un equipo grande y se encierran, pero aún no lo somos, vamos creciendo, pero aún nos faltan cosas para poder compararnos con otros que, con muchas menos cosas, hacen más daño y sacan más puntos", precisó.

Sobre el gol no concedido a Jesé Rodríguez, al sacar el balón en la línea el chileno Guillermo Maripán, señaló que "si no lo han dado es porque no ha entrado" porque, de lo contrario, "el VAR lo hubiera tenido que conceder".