Sánchez: "El año pasado nos callamos, éste no; ha sido tapón legal"

Madrid, 17 feb (EFE).- Juan Carlos Sánchez, director de la sección de baloncesto del Real Madrid, arropó a su entrenador, Pablo Laso, en la rueda de prensa y declaró que "el año pasado" se callaron, pero que "éste no", porque, a su parecer, había sido "tapón legal" de Randolph.

"No es tapón, es un rebote", dijo Pablo Laso, al que casi no le salían las palabras de la boca

Juan Carlos Sánchez salió al rescate al afirmar que "no ha sido falta, sino un tapón legal. Es el segundo año que ocurre una desgracia contra el Real Madrid. Me parece que hemos visto 'instant replay', o no les han puesto las imágenes que yo tengo en mi movil (a los árbitros) o no sé", dijo.

Preguntado por la posible falta previa de Randolph a Singleton, Sánchez no quiso entrar en la cuestión.

"Aquí no se juzgan las acciones previas, sino lo que hay. Es un tapón legal de Randolph. Yo no sé cómo hay que llamar a eso. Lo que creo es que es una jugada legal. Cada uno que piense lo que tenga que pensar", indicó.

El director de la sección madridista comentó que habían pedido a la ACB un comunicado oficial.

"La única reclamación que tenemos es el derecho a la pataleta, pero queremos que se tome nota y porque la ven dos o tres árbitros y que tomen una decisión que no es correcta, no es de recibo", apuntó.

"Le he pedido a la ACB que haga un comunicado oficial diciendo que se han equivocado en esta jugada. No quiero que un error que se produjo en Gran Canaria y otro en Madrid se vuelva a producir. ¡Basta ya!", añadió.

Laso explicó lo que le habían dicho los árbitros. "A mí, me han dicho que es canasta, nada más, pero tenía dos jugadores detrás de los árbitros y han celebrado el título", subrayó.

Sánchez siguió hablando: "Lo que digo es que en un momento crucial hay que tener una certeza de que se toma la decisión correcta. El partido lo podía haber ganado perfectamente el Barcelona", comentó.

"Tengo la duda de si han visto la misma jugada en el "instant replay". No se puede ver lo que han visto los árbitros, que ahora lo están revisando con el director de arbitraje", finalizó Juan Carlos Sánchez.