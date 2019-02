Rodrigo Pérez Arce se ve "más lejos que cerca" de seguir en el Ademar

León, 17 feb (EFE).- El central leonés del Abanca Ademar Rodrigo Pérez Arce dijo este domingo a EFE que se ve "más lejos que cerca" de aceptar la oferta de renovación por dos temporadas y continuar en el club de su tierra, en el que se formó y en el que cumple su cuarta campaña en la primera plantilla.

"No estoy contento con la situación planteada y en estos momentos pesa más el no seguir que el continuar", afirmó.

La decisión definitiva está pendiente de un último encuentro de su representante con la junta directiva que se producirá a lo largo de la próxima semana, una vez que el equipo visite el miércoles la cancha del Fraikin Granollers, en una nueva cita muy trascendente para ambos equipos.

El jugador leonés dijo a EFE que la oferta inicial que le planteó el club "es muy mejorable, fundamentalmente en el apartado económico, aunque también primen en su decisión las posibilidades de contar con más protagonismo en el juego, situación que podría cambiar tras anunciar su marcha el internacional argentino Sebastián Simonet al finalizar la temporada.

Pese a no sentirse "maltratado", reconoció que "a los jugadores de León quizá no se les valora igual que a los que llegan de fuera y se piensa que al ser de casa es más fácil que sigan en cualquier condición".

"Me he sentido un tanto defraudado, que no menospreciado", añadió.

Tras la derrota de la última jornada en León ante el CD Bidasoa (20-23), Pérez Arce considera que las opciones de seguir en la lucha por el subcampeonato pueden pasar por una nueva "final" que jugarán el miércoles en la cancha de un rival directo como el Fraikin Granollers, "aunque matemáticamente todo continuará abierto pase lo que pase dada la igualdad en la liga".