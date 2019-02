El programa indio Yuwa, premio Laureus Sport for Good

Montecarlo, 17 feb (EFE).- Yuwa, un programa indio de deporte para el desarrollo, que utiliza el fútbol para rescatar a las jóvenes de la zona rural, fue premiada con el Laureus Sport for Good, una categoría de estos galardones que cada año destaca el empleo del poder del deporte para acabar con la violencia, la discriminación y la desventaja.

Yuga es una organización que trabaja en las chicas de la zona rural de Jahkhand para superar la violencia y el matrimonio infantil y para que puedan elegir su propio futuro.

El exentrenador del Arsenal, el francés Arsene Wenger, hizo público el anuncio del premio junto al presidente de la Academia Laureus Sean Fizpatrick y la miembro de la Academia Missy Franklin, acompañados de la futbolista sueca Kosovare Asllani y las fundadoras de Yuwa Franz y Rose Gastler así como las participantes del programa Neeta Kumari, Hema Kumari, Konika Kumari y Radha Kumari.

El Laureus Sport for Good Award se otorga a una organización o individuo que, en opinión de los miembros de la Academia Laureus World, ha utilizado el poder del deporte para mejorar la vida de los jóvenes.

Para ellos, Yuwa ha hecho una contribución sobresaliente a la sociedad utilizando el fútbol como una herramienta para transformar las vidas de las niñas.

Yuwa, que significa "juventud", trabaja en la región rural de Jharkhand, en el norte de la India, que se encuentra entre las más altas del país en cuanto a vulnerabilidad femenina. La mitad de las niñas en edad escolar en la región no asisten a la escuela, el 60% de las niñas se convierten en novias y las tasas de alfabetización femenina son solo del 45%. Las jóvenes en el programa utilizan el fútbol para superar la violencia, el matrimonio infantil, la pobreza sin fin y la falta de oportunidades.

El aliciente es el fútbol que practican cerca de las 450 niñas que forman parte del programa.

En 2018, casi 300,000 jóvenes de todo el mundo se beneficiaron directamente de más de 160 proyectos apoyados por Laureus Sport for Good en 40 países, trabajando para poner fin a la violencia, la discriminación y las desventajas al utilizar el deporte como herramienta para el cambio. Una de las áreas de enfoque clave de Laureus Sport for Good es promover la igualdad, el empoderamiento y la seguridad para las mujeres jóvenes y las niñas. De los 296,300 niños y jóvenes de los programas Laureus Sport for Good alcanzados en todo el mundo en 2018, el 49% eran mujeres jóvenes y niñas.

"La gente habla sobre el hermoso juego, y el programa Yuwa apoyado por Laureus es un maravilloso ejemplo del hermoso impacto que puede tener nuestro deporte. El trabajo que está haciendo Yuwa en las comunidades rurales de la India va más allá del campo de fútbol. Están cambiando las percepciones, mejorando vidas y dando a las niñas la oportunidad de crear futuros más brillantes", dijo Arsene Wenger.

Por su parte, el presidente de la Academia Laureus, Sean Fitzpatrick destacó que "el fútbol para estas jóvenes en el programa de Yuwa es una oportunidad que les cambia la vida, y las niñas de hoy aquí son una prueba de ello. Sé que hablo en nombre de la Academia Mundial de Deportes de Laureus cuando digo que estamos muy inspirados por su trabajo".