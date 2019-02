Palace y Swansea solventan sus eliminatorias rumbo a cuartos de la FA Cup

Londres, 17 feb (EFE).- El Crystal Palace y el Swansea City solventaron sus eliminatorias de octavos de final de la Copa de Inglaterra, con victorias sobre el Doncaster Rovers (0-2) y el Brentford (4-1), respectivamente.

El Palace, con el belga Michi Batshuayi en el once titular, no dejó escapar la oportunidad de meterse en cuartos de final del torneo copero y sacó un once con bastantes titulares, como Luka Milivojevic y Andros Townsend para decidir en la primera parte el duelo contra el Doncaster, de League One (Tercera división inglesa).

Jeffery Schlupp, en el minuto 8, y Max Meyer, en el descuento del primer tiempo, sentenciaron el encuentro y dejaron sin margen de maniobra al Doncaster, único equipo de Tercera que quedaba vivo tras la eliminación este sábado del Wimbledon.

Los londinenses siguen, por lo tanto, con el sueño vivo de levantar su primer título de la competición futbolística más antigua del mundo.

Quien tampoco sabe lo que es levantar este título es el Swansea. Los 'Swans', ahora en Championship (Segunda división inglesa), necesitaron remontar al Brentford, que se adelantó en el primer tiempo por medio de Ollie Watkins, para certificar su presencia en cuartos.

Los galeses arrollaron en la segunda parte y con los tantos de Luke Daniels en propia puerta, de Daniel James y de Bersant Celina colocaron el 3-1 en el marcador.

El Brentford, que desde el minuto 61 estaba con un jugador menos, por expulsión de Ezri Ngoyo, recibió el cuarto y definitivo tanto en el descuento, por medio de George Byers.

-- Octavos de final de la FA Cup:

- Viernes 15 de febrero:

Queens Park Rangers 0 - WATFORD 1

- Sábado 16 de febrero:

BRIGHTON 2 - Derby County 1

Wimbledon 0 - MILLWALL 1

Newport County 1 - MANCHESTER CITY 4

- Domingo 17 de febrero:

Bristol City 0 - WOLVERHAMPTON 1

Doncaster 0 - CRYSTAL PALACE 2

SWANSEA 4 - Brentford 1

- Lunes 18 de febrero

Chelsea . - Manchester United . (19:30 GMT).